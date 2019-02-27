公司下市新規範 華映等13家適用

為強化上市公司退場機制，證交所頒布新下市規範，針對未來遭會計師出具經營力存在重大不確定性的查核報告、或每股淨值低於3元公司，將給予三年改善期、並停止買賣半年，若仍未改善財務，將終止上市，最快2020年起適用。

適用下市新規的名單，除包括東華等公司外，大同集團旗下華映也赫然在列，引發市場關注。

證交所統計，目前因財務不佳已被變更交易的公司中，華映最新財報所列每股淨值已低於3元，被視為可能適用下市新規的潛在公司，其他還有東華、樂士、東訊、倫飛、科風、新世紀、清惠、天瀚、華上、聖馬丁-DR、耀傑-DR、陽光能源-DR等13家，最近一期財報揭露每股淨值都低於3元。

這些公司當中，以東華、科風、清惠、天瀚和聖馬丁-DR五家被預期的風險最大，因這五家還同時遭會計師出具繼續營運能力存在重大不確定性的查核報告。

證交所昨日召開例行董事會，宣布因應部分公司長期財務不佳，遲遲未見改善，因此修正營業細則第50條及第50條之三，未來針對遭會計師出具經營能力存在重大不確定性的查核報告，或每股淨值已低於3元公司，兩條件滿足其一者，在變更原有交易方法外，將給予三年的改善期，期滿仍未改善將停止買賣，而停止買賣六個月後，若還是無法恢復交易，必須終止上市。

換句話說，上市公司若滿足條件，可能於三年半後被強制下市。