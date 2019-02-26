謝金河：投資行家、京城銀戴董的話要注意聽

2019-02-26 22:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



財信傳媒董事長謝金河說，投資市場上，很多投資老行家在重要時刻，關鍵一句話，往往透露了很多投資內涵。

像今天京城銀行董事長戴誠志説：今年台股站在萬點關卡以上的時間，會比萬點以下長，這短短一句話，就是讓人有寬廣的思考空間。他認為今年是選舉年，政府會努力照顧資本市場。

戴誠志從投資債券起家，這些年把逐漸被邊緣化的台南中小企業銀行整頓起來，改名京城銀行，每年都交出漂亮成績單。前年他拿下台紙的經營權，過去台紙股價經常在面額下，如今慢慢站上20元，這是為股東創造價值的典範。

去年華映宣布重整，戴誠志二話不說，第二天就宣布京城銀行借給華映的16.4億元全部提列呆帳損失，為了懲罰自己踩地雷，他不領年終獎金。這個動作與大同林家夫婦毀棄價值，形成強烈對比。

另一個是新任券商公會理事長賀鳴珩，去年在股市大跌中，他率先點出台股明年會走台灣行情，他認為，高殖利率的公司會受到青睞，看起來很有先見之明。這種在關鍵時刻一句話，通常都會留給大家想像空間。

像今年初，泰公劉泰英說，美中貿易戰如果惡化，台股會跌到6000點，也讓大家嚇一跳。股神巴菲特也是在重要時刻，用很簡單的語言表達他的投資觀點。這種投資高手沒有博大精深的理論，但關鍵時刻一句話，往往直搗核心。