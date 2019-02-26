老總老實說 壽險業在網路科技AI發展是一步跟半步之差

2019-02-26 22:19 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



富邦人壽去年網路投保再續佳績，總保費穩坐業界之冠，連2年蟬聯冠軍寶座。不過，富邦人壽總經理陳俊伴今坦言，大家都期待網路投保會帶來輝煌世代，但網路投保占比很低。同樣地，大家希望科技、人工智慧（AI）為保險業帶來商機，但其實只有研發尚無成績，仍是壽險業的重要挑戰。

在商品方面，陳俊伴表示，希望能做到依客戶的商品需求「客制化」，但難度高，因為客戶不了解商品，或業務員對客戶了解程度不夠深；外溢型保單是未來趨勢，但問題是叫好不叫座。在投資方面，去年壽險業遭遇匯率逆風，去年的變數會不會變成今年的變數，仍是未知，「人在老、錢在多但經濟在壞」必須在穩中求勝。

富邦人壽去（2018）年表現亮眼，總保費收入達5429.7億元，年成長5.3％。新契約保費收入達1903.8億元；稅後盈餘達252.2億元，EPS約2.28元，累積資產總額近3.9兆元。

陳俊伴表示，運用科技來創造商機是目標，但目前只有研發還不到可以實際運用、提升效率的程度，相關的案例還太少；引進AI也還沒有成績，大家都還要繼續努力，未來富邦人壽將開發AI智能理賠跟AI核保，提供客戶有溫度又快速的完整服務。

網路投保一直是關注焦點，陳俊伴指出，網路投保占比小，各家業者的差距僅是一步跟半步之差，想像中的輝煌世代並未來臨。他認為，網路投保商品範圍應擴大，不能在網路上賣一樣的商品或拚費率，否則不但做不大還製造業務員的壓力。

富邦人壽表示，人力年輕化是富邦人壽近年來業務發展主軸之一，去年底業務員平均年齡為卅七點二歲，持續下降，今年預計將增員六千人，持續擴大組織人力。

不會開發客戶不能當業務員，陳俊伴分享秘訣，透過富邦金控集團資源，可透過「跨售」來開發新客戶，因為很多民眾對財產風險重視度高於人生風險，壽險業務員可透過賣車險，作為「敲門磚」來見建立客戶關係，再將產險客戶轉變成壽險客戶。