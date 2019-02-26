台銀備千億 推台商返台建廠貸款

2019-02-26 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台灣銀行董事長呂桔誠今天表示，今年推出市場規模最大、利率最優的「台商返台購建廠房專案貸款」，及公教人員購屋貸款「築巢優利貸」，目標量都要達到1千億元。

據了解，台銀推出的台商返台購建廠房專案貸款，額度千億元為目前國銀最大，在授信條件上，會視產業彈性調整，最高貸款額度可達八成，優於同業。在利率方面，目前市場上的利率水準約在1.8%上下，台銀會視企業的情況，盡量給予較優惠的利率。

呂桔誠表示，台灣金控是百分百國營，除了要獲利，也要負擔政策任務，去年子公司台灣銀行稅前獲利創新高，若扣除配合政府政策因素，台銀的獲利可以增加約100億元。

呂桔誠說，今年台銀因得標公教人員購屋貸款「築巢優利貸」，台銀訂出千億元的承作目標，與新增房貸千億元的目標猶如「雙胞胎」。他強調，房市穩定發展，但房貸量不完全等同於房市表現，因為房貸有剛性需求，即使房市不好還是有買房的需要。

他還指出，台銀今年會徵才200至250人，因應未來4、5年的員工退休潮，台銀也開設「卓越管理人才培訓班」，加速經理人的培育。派外職等也規畫將下修，讓年輕人進行後很快就能去海外歷練。

因美中貿易爭端衝擊海外台商全球布局，公股銀行響應政府推動台商回台投資政策，繼兆豐、1銀後，台銀也推出台商返台購建廠房專案貸款，額度達千億元，主打市場最優惠利率，充實台商返台購地建廠銀彈。呂桔誠表示，鼓勵台商返台投資，不僅能創造內需，也能提供更多就業機會。