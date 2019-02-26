上市公司編列企業社會責任報告書比重達37% 創新高

2019-02-26 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



證交所統計至107年底，申報106年度企業社會責任報告書的上市公司家數已達345家，占總上市公司家數比重達37％，證交所表示，以專屬報告書揭露非財務資訊已成為我國重要發展趨勢。

證交所表示自民國104年起推動上市公司揭露企業社會責任報告書以來，我國上市公司非財務資訊揭露數量及品質顯著提升。

以編製企業社會責任報告書家數為例，於104年申報103年度企業社會責任報告書上市公司家數達267家，較103年申報的171家大幅增加；嗣後報告書申報家數逐年成長，至106年申報105年度企業社會責任報告書的上市公司家數，已占全體上市公司比重超過3成，107年度申報家數再創新高。

證交所另表示，前述申報106年度企業社會責任報告書的上市公司中，自願提前採用GRI發布的準則(全球永續性報告協會最新編製指引，依規定自108年起強制採用)編製家數共有204家，佔整體編製家數比重高達59%，且全體申報家數中，有過半數企業社會責任報告書取得獨立第三方確信或保證，除了展現我國企業對永續發展承諾及非財務資訊揭露的重視，並大幅提升我國資本市場非財務資訊的可比較性及揭露品質。

證交所強調，除了非財務資訊揭露，我國上市公司的ESG績效表現在國際評比亦獲肯定，ACGA(亞洲公司治理協會)發布CG Watch 2018的調查中，我國ESG資訊相關揭露整體得分為亞洲最高分，在RobecoSAM國家永續發展評比中，2018年全球排名為第20名、亞洲第3名。

截至2019年1月，三大指數公司的ESG新興市場指數中，台灣在道瓊永續新興市場指數(DJSI EM)及FTSE4Good新興市場指數權重皆名列第一(分別為29%及19.27%)，MSCI新興市場ESG領導者指數(MSCI EM ESG Leader)權重為第二高(14.13%)，顯示我國在非財務資訊的揭露不僅已與國際接軌，ESG績效表現也獲得專業研究、投資諮詢等機構高度評價。