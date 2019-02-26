18家壽險配合三政策獲獎勵 國壽可送審7張新保單最多

2019-02-26 19:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會去年宣布將獎勵高度配合政府「投資五加二新創產業」、「提高國人保險保障」及辦理「徵型保單」等三大政策的保險公司，可提高今年保險商品送審限額，今（26日）晚公布績優名單，共計有18家公司入榜，其中國壽三項總計加總最多，今年新保單可送審7張最多，富邦人壽以6張居次。

金管會保險局副局長王麗惠表示，整體壽險業去年投資在綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟等五加二新創重點產業及國內公共建設的整體金額為34億元，較前一年度成長12%，總計有7家增加投資，其中光國泰人壽、富邦人壽與台灣人壽三家就占過半，以投資綠能為主，因達到標準，均獲得獎勵表揚。

此外協助建構更為健全完善之社會安全網，金管會去年7月至12月推動「提高國人保險保障方案」績效優良獲獎勵之保險公司為台銀人壽、保誠、國壽、中壽、南山、新壽、三商壽、安聯、第一金人壽、合庫金人壽、保德信國際人壽、全球人壽、元大壽、友邦、法國巴黎及安達人壽等16家。

至於辦理微型保險績效優良獲獎勵之保險公司為台銀人壽、台灣人壽、國壽、新壽、富邦、三商壽等6家壽險公司及兆豐產、富邦產、旺旺友聯及國泰世紀等4家產險公司。

王麗惠，18家壽險公司符合上述獎勵條件，分別給予該公司原定保險商品送審限額加計1至5件之獎勵，其中三項加總，以國泰人壽表現最佳，總計獲最高7張新商品送審限額的優惠，第二高是富邦人壽的6張，此外。包括台銀人壽、中壽、南山、新壽、三商壽、合庫人壽、保德信、友邦及法國巴黎等9家今年新商品限額都可因此提高到5張限額。