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新台幣平穩難敵高避險成本 壽險業元月匯損226億元

2019-02-26 19:14經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

元月新台幣相當平穩，但壽險業海外投資部位仍高逾16兆元之多，匯率避險成本依舊居高不下，金管會最新公布整體壽險業元月匯兌損失仍高達226億元，較去年同期匯損258億元與去年12月匯損301億元略見改善，但難敵虧損窘境。

截至2018年12月底壽險業國外投資金額已達新台幣16兆3,074億元，使得壽險業去年一年匯兌避險成本高達4840億元，導致一年匯損高達2,309億元，創下史上新高，也讓保險業去年業整體獲利下滑至991億元，創下近五年來新低紀錄。雖然今年元月股債市都有好轉，但因匯兌成本居高不下，金管會保險局昨天新公布整體壽險業獲利僅46億元，賺不到2018年元月的五分之一。

至於匯兌損益方面，金管會統計新台幣兌美元匯率元月貶值僅0.02%，但壽險業兌換利益僅154億元、動用了外匯價值準備金55億元後，避險成本仍高達325億元，導致單月匯兌損失變動仍高達226億元，難逃匯損命運。外匯價格變動準備金單月餘額則是增加55億元，截至元月底餘額達614億元。

好消息只有整體保險業淨值（業主權益）隨著股市與債市年初以來反彈好轉，據金管會統計，保險業淨值元月提升至1兆3827億元，雖然較去年12月底的1兆2,071億元，回升了1,756億元，但是跟去年同期相比，依舊是減少2,524億元，淨值下滑對金融市場文動的資本風險依舊存在，其中壽險業淨值單月有回升1,721億元。不過金管會主委顧立雄有緩頰，他說目前看起來並沒有因淨值高高低低，而對保險業健全經營產生影響，資產品質無虞，外界不用過度的擔心。

壽險業新台幣
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