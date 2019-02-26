鼓勵擴大資產規模 金管會祭兩誘因

2019-02-26 18:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會將修正鼓勵投信躍進計畫，新增優惠措施，符合條件者，可申請募集不受投資有價證券等限制的投信基金，也可申請發行台股以外ETF連結基金。

為鼓勵投信事業提升資產管理人才與技術，擴大資產管理規模並朝向國際化發展，金管會參酌投信投顧公會及業者意見，將修正「鼓勵投信躍進計畫」，除原有優惠措施外，增訂二項符合條件即得適用的基本優惠措施。

並放寬多項評估指標認可標準，以提高投信事業參與意願，並利中小型投信業者也有機會參與躍進計畫。

蔡麗玲表示，「鼓勵投信躍進計畫」修正重點，包括第一，增訂符合躍進計畫條件的投信公司，即可取得二項基本優惠措施，以提高投信事業參與意願。

一項是可以申請募集不受現行相關投資有價證券的種類、範圍及比率規定限制的投信基金，例如新興市場債券基金可投資高收益債上限是40%，就可不受此限制等。

另一項是，可以申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限。

蔡麗玲說，金管會已放寬台股ETF可發連結基金，但限台股ETF，這次躍進計畫者優惠，台股以外ETF，例如債券ETF，有業者希望也可發連結基金等。

根據金管會資料，去年獲躍進計畫認可的投信有三家，包括元大、國泰、復華投信。蔡麗玲表示，以往多是二、三家，所以這次修改規定希望中小企型的投信也能適用。

第二，修正投研能力評估指標，以利中小型投信業者選擇適用。

包括在投研團隊人數評估指標，增訂投研團隊人數占公司總員工人數的比率達20%的指標條件，以利中小型投信業者選擇適用。

以及在資產管理規模及成長的評估指標，調降原訂最近一年，資產規模成長率應達市場規模成長率加5%以上的要求，放寬為資產規模成長率須達整體市場規模成長率，不用再加5%。