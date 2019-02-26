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挑一檔紅牌基金 投資陸股上限可永久40%

2019-02-26 18:47經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會今（26）日發布修正「鼓勵境外基金深耕計畫」，增訂優惠措施，符合深耕計畫者，可以選擇單一基金投資陸股上限永久放寬到40%。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，這次「鼓勵境外基金深耕計畫」修正重點，包括第一，增加適用「放寬境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限」優惠措施的方式。

因應業者需求，將這項優惠措施的適用方式，調整為讓業者可以「二選一」，一種選擇是現行優惠，在認可期間「一年」內，其已在國內募集銷售的所有境外基金，投資陸股上限到40%。

另一種方式則是，新增可選擇單一基金「永久」放寬投資陸股上限至40%。

蔡麗玲表示，新增的選擇方式，主要是因有業者擔心今年拿到深耕計畫的認可，明年沒有，陸股超過40%就必須下架，所以作此建議，可選擇單一檔基金投資陸股上限，以後可永久到40%，即便隔年未符合深耕計畫，仍可維持40%。

之前就陸續有境外基金投資陸股逾限下架，以去年為例，就有三檔，其中一檔是投資超限，另兩檔是改變投資策略，要增加投資陸股，因此先行下架。

根據金管會資料，去年度符合深耕計畫的投信投顧有七家，包括聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達、富蘭克林等。

今年1月，金管會發函將境外基金投資陸股上限10%將提高到20%，符合深耕計畫者，則從30%提高到40%。

金管會每年6月接受申請，9月公布符合深耕計畫的名單，因此，這項新的優惠措施，將從今年10月1日起適用。

陸股境外基金
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