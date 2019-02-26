北富銀胡志明分行資產317億元 擬切入消金貸款業務

2019-02-26 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



2018年越南GDP增幅達7.08%，遠高於全球平均，看準越南經濟起飛趨勢，台北富邦銀行十年前即開始布局越南，伴隨業務規模高速成長，北富銀特別喬遷並以越南傳統元素融合全球思維，將胡志明市分行創新打造出當地銀行中首見的越南特色分行，未來更將切入個人房貸與信貸等消金業務。

北富銀總經理程耀輝表示，北富銀自2008年成立胡志明市分行，從企業金融領域切入，以台商及越南企業雙向並進的核心策略搭配北富銀於兩岸五地的整體資源，為客戶搭建起跨國性的專業整合式服務平台，並積極參與當地重要投資案，成為台商和越南企業堅實的金融後盾。

截至2018年底總資產增長至新台幣317億，稅前淨利更增加至新台幣4.5億元，與2010年相比成長31倍，優異的經營表現，顯示北富銀的專業和實力已深獲肯定。

北富銀表示，越南目前有超過30家商業銀行，北富銀越南地區分行之所以能在激烈的市場競爭中維持亮眼營收成長，除了有賴台商進駐越南的數量和規模持續增加，針對越南本國企業的深耕布局亦發揮綜效。

在強大的國際化融資能力加持下，北富銀主辦許多對當地民生經濟有重大影響的開發融資案，如胡志明市富美興新月灣及midtown造鎮開發案、越南最大民營集團Vingroup旗下國民汽車品牌建廠融資案等，為許多越南重要企業之發展提供最專業穩健的金融支持。

迎接越南業務的高速成長，北富銀特別將胡志明市分行喬遷至胡志明市第一郡，胡志明市的重要機關和各國總領事館皆位於此地，為越南一大經濟、貿易、金融及行政中心。遷移後的新分行將更能呼應當地的財經需求，提升企業客戶經營之整合深度，也為接下來跨足個人房信貸等消金業務奠定更佳的客群服務基礎。