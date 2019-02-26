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外幣保單大熱賣 台灣人壽大數據揭露世代差異

2019-02-26 16:43經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台灣人壽26日表示，利用外幣保單做資產規劃時，由於商品種類、繳費方式及幣別選擇多元，民眾可依照自身需求做規劃，若擔心外幣保單的匯率風險，建議可選擇以分期扣款方式來分散匯率風險。

台灣人壽大數據團隊針對持有外幣保單商品進行客層分析，數據顯示，保戶配置外幣商品時會隨著不同之年齡階段而有所差異。

分析顯示，40歲以下之客層配置外幣以期繳商品比率較高，達34%，其中又多以從事新聞及旅遊職業保戶為主，可能是因其工作性質常接觸全球性資訊，對全球市場及外幣接受度高。台灣人壽建議保戶可趁年輕投保，則可擁有較長的時間累積資產。

由於此階段正值買房、結婚、育兒等人生大計，經濟負擔較重，因此選擇分期繳方式亦可分攤保費負擔，以存小錢滾大錢，透過時間累積優勢來做長期資產規劃，建議可考慮6年期以上的利率變動型壽險

40至60歲間之客層則偏好配置投資型外幣保單，持有比率約41%，以文教及服務業比重最高，此族群在穩定薪水收入的基礎下，積極規劃投資型產品來快速擴充資產。

台灣人壽表示，此時期正處於人生的責任高峰期，身為家中經濟支柱的三明治族群，不但要照顧家中長輩，還有小孩，除有高額壽險保障的需求外，還需為自身退休規劃做準備。若想在積極投資增值的同時兼顧壽險保障，建議選擇投資型壽險，提早為退休做規劃，同時也給家庭一份經濟安全的保障。

已累積一定資產規模的60歲以上客層則以持有外幣躉繳型保單比率較高，約19%，高於其他客群。此年齡區間的客戶多已準備或已經退休，因此首重在安全、穩定的基礎上一次投入資金。

台灣人壽大數據揭露世代對外幣保單之投保偏好差異 ，中壯三明治族注重投資型保單規畫...
台灣人壽大數據揭露世代對外幣保單之投保偏好差異 ，中壯三明治族注重投資型保單規畫。台灣人壽/提供
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