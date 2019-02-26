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月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

國泰金青埔資訊中心大樓動土 2022年啟用導入人臉辨識

2019-02-26 16:30經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

數位金融時代的來臨，國泰金控於桃園青埔，建置全新的資訊中心大樓，2月26日舉行動土典禮，將興建成地上8層、地下2層，總面積約3,400坪的建築，2022年啟用，並導入人臉辨識等人智慧與邊際運算，目標至少可持續運行超過20年。

國泰金表示，青埔資訊中心的安全管控機制，規劃採用整合人工智慧與邊際運算(Edge Computing)，建立新世代安全管控防護，將訪客申請、身份鑑定、CCTV監視、門禁管制、人臉辨識、人員定位及機櫃門鎖的管理機制，在管理流程及實體層面納入更多安全保護措施，以國家安全等級的安全管理機制，確保國泰金融業務資料與客戶資料的安全性。

國泰金強調，資訊中心是金融科技與數位金融的核心，因此國泰自2016年開始便籌備規劃建置桃園青埔資訊中心等事宜，在金融科技的趨勢下，以「營運不中斷」、「綠建築的節能認證」及「機房節能空調」三大特色，將成為國泰的資訊群聚中心，以高穩定性、高可靠度、高安全性的資訊服務不中斷環境，持續推動數位金融及驅動金融科技創新，帶給國泰客戶更適切、好用、獨特的數位體驗與服務。

國泰與慧與科技(Hewlett Packard Enterprise, HPE)合作，協助桃園青埔資訊中心的規劃設計、發包監造等顧問服務工作，目前桃園青埔資訊中心已於2018年10月取得Uptime Institute國際認證機構的Tier Ⅲ等級設計認證，營運可靠度可達99.98%，後續建置將會以超越可靠度Tier Ⅲ等級的可線上同時維運水準為目標，確保桃園青埔資訊中心可持續運行超過20年。

桃園青埔資訊中心電力、空調系統設計皆採備援容錯架構，從公共用電、發電機組、UPS(不斷電系統)與電池、配電盤體、空調及機櫃用電供應迴路，皆具備冗餘備援及容錯機制，既使是僅有一個電源供應器的網路設備，也不會因電力中斷而造成影響服務運行。

此外，桃園青埔資訊中心採用隔震墊及阻尼器隔震系統設計，整棟建築物可耐震7級，優於國內法規最高6級水準，並且建築物基地為高於200年頻率洪水位設計，確保桃園青埔資訊中心的資訊系統與設備可持續維持正常運作。

桃園青埔資訊中心規劃設計的PUE(Power Usage Effectiveness)值以達到The Green Grid機房能源效率金級為目標，後續也規劃取得LEED(美國綠建築協會)節能認證，並以環保節能設計去降低及管控每年資訊中心的維運成本，而資訊中心機房區採用Free Cooling間接外氣空調系統，可藉由外部環境的冷源，把機房區熱源進行交換處理，達到機房區冷卻降溫效果，卻不會引入外部氣體進機房區，而造成PM2.5汙染機房環境的風險。

國泰桃園青埔資訊中心26日舉行動土儀式，全新的資訊中心以『營運不中斷』、 『綠建...
國泰桃園青埔資訊中心26日舉行動土儀式，全新的資訊中心以『營運不中斷』、 『綠建築的節能認證』及『機房節能空調』為三大特色，將於2022年完工啟用。 圖為國泰金及其子公司主管參與動土典禮。／國泰金提供。
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