親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

從醫學、經濟、藝文到教育 又有11名專業人才歸化我國

2019-02-26 16:18經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

內政部今（26）日召開歸化國籍審查會，通過11位高級專業人才歸化我國國籍。自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有76名外國高級專業人才，在免喪失原有國籍下歸化我國。

內政部表示，這次審查通過的11名高級專業人才，包括醫學領域4名、文化藝術領域2名、經濟領域2名、教育領域2名及其他領域1名，多數為4、50歲左右的青壯年人才。

其中，馬來西亞籍林先生具有血液病專科、腫瘤內科專科及安寧緩和醫學專科專業，擅長癌症醫療及安寧療護，深獲醫界及民眾肯定。

另位馬來西亞籍吳女士為內科專科醫師，在SARS期間自願至加護病房照顧病患，專業能力及態度深獲院方及病患嘉許。

此外，加拿大籍史先生長期關心台灣文化資產保存，曾參與四四南村、碧潭吊橋、前美國大使官邸、紫藤廬等保存運動，積極奔走陳情，有助台灣文化資產保存意識提升與維護。

另位加拿大籍李先生擁有豐富財務及管理經驗，現為證券投資信託股份有限公司董事長，負責該公司台灣業務策略走向。在台期間協助國內企業推動境內基金在地深耕，加速台灣金融科技創新，推動台灣與美國、加拿大商業及文化交流，對台灣金融產業發展貢獻卓著。

內政部指出，高級專業人才歸化我國國籍後，可以有參政權，也享有各種社會福利。

為持續吸引高專人才歸化，去年10月起更簡化持高專梅花卡外籍人士的歸化流程，無須再檢附中央主管機關申請推薦理由書，改由內政部函詢主管機關同意，即可直接核准其以高級專業人才身分歸化，讓持高專梅花卡的外籍人士，可藉由這項便捷的途徑歸化我國。

內政部馬來西亞加拿大
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

228出國換匯了嗎？央行臉書提供最優換匯撇步

2019-02-26 09:11

潘功勝：金融服務存結構性缺陷 將拓寬股權融資管道

2019-02-26 16:13

A股成交爆量 券商措手不及系統當機

2019-02-26 15:02

刷「台灣Pay」買高鐵票 百元回饋金限量送

2019-02-26 10:13

中租控 元月每股賺0.89元

2019-02-26 03:12

利率1.138% 20年債搶翻天

2019-02-26 03:12

合庫增資金邊分行13.9億

2019-02-26 03:12

遠銀跨國聯貸 打響品牌

2019-02-26 03:12

國銀大陸曝險 大減448億

2019-02-26 03:12

銀行上月貸款暴增 政府借巨款是主因

2019-02-26 02:07

韓流效應 新增房貸飆高

2019-02-26 01:41

金管會出招…保險業淨值比 擬納監測指標

2019-02-25 23:14

保險業資產激增 占金融業比重逾34%

2019-02-25 23:12

增準備金？ 主委：無急迫性

2019-02-25 23:08

平安保險旗下壹帳通 計劃香港IPO籌資10億美元

2019-02-25 20:13

落實普惠金融 金管會將推兩措施

2019-02-25 19:47

新光金廣開徵才大門 今年招募4,000人

2019-02-25 17:49

NEC攜手玉山銀行 共同打造ATM人臉辨識系統

2019-02-25 17:19

老廚房一修再修20年 台企銀助翻新成多功能樂齡學堂

2019-02-25 16:58

保誠人壽預計招募200名電銷人員

2019-02-25 16:33

市場唯一的長照外溢保單 走路可得保險金

2019-02-25 15:24

新光金控 今年擬招募4,000名新血

2019-02-25 14:47

西聯匯款攜手亞馬遜 台灣人可現金跨境購物

2019-02-25 14:23

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:19
看更多

熱門文章

華碩賣新手機總算找對人了！ 台灣70歲歐吉桑打敗韓國歐巴孔劉

2019-02-26 10:02

第二代8%投資術：寶佳少主林家宏選股只專注二領域

2019-02-25 18:27

台電一舉招募700人 電力供應業月薪上看10萬

2019-02-25 21:28

華航董座五搶一？ 交長未回應

2019-02-26 01:07

去哪裡找不漲價的水餃 主計長：來行政院餐廳

2019-02-25 17:58

青壯世代認同度調查 柯文哲第一、蔡總統第八輸給館長

2019-02-26 10:15

MWC／高通5G超級晶片 帶旺台積

2019-02-26 01:06

寶佳副董林家宏 有套8%投資術

2019-02-25 23:53

228出國換匯了嗎？央行臉書提供最優換匯撇步

2019-02-26 09:11

父母贈屋節稅 當心得不償失

2019-02-25 23:11

阿嬤片不斷重播 消基會轟有線台無下限

2019-02-26 11:13

MWC／王雪紅：VR將超越智慧手機

2019-02-26 01:06

北極星藥業全新團隊亮相 大股東指公司有六大問題

2019-02-25 20:01

燦坤總經理申請退休 3月31日生效

2019-02-25 19:51

超商…餐飲業最大敵人

2019-02-25 23:31

韓流效應 新增房貸飆高

2019-02-26 01:41

維京、開曼群島免稅天堂不再 會計師：留或不留 都要評估因應措施

2019-02-26 10:43

金管會出招…保險業淨值比 擬納監測指標

2019-02-25 23:14

MWC／聯發科熱身 瞄準換機潮

2019-02-26 01:06

新竹水庫持續拉警報 竹科啟動旱災緊急應變小組

2019-02-25 19:20

利率1.138% 20年債搶翻天

2019-02-26 03:12

房貸利息列扣 須戶籍登記

2019-02-25 23:11

五金控校園徵才 招2.1萬人

2019-02-25 23:54

三大科學園區營收出爐 中科受惠南科轉單年增最多

2019-02-25 21:12

小七結盟達美樂 賣現烤披薩

2019-02-25 23:38

電信業 攜國際大廠攻5G

2019-02-25 23:39

亞太電前進MWC 攜國際大廠展示5G合作方案

2019-02-25 18:00

離開信義原址？遠百A13掛威秀招牌 吳明憲：洽談續約中

2019-02-26 12:54

資訊及專業技術服務業 去年Q4營業額雙創歷年新高

2019-02-26 05:56

友達內折式OLED手機面板 今年亮相

2019-02-26 11:33

全球股市消化完過度悲觀情緒 關注五大焦點

2019-02-25 19:37

落實普惠金融 金管會將推兩措施

2019-02-25 19:47

NEC攜手玉山銀行 共同打造ATM人臉辨識系統

2019-02-25 17:19

名家觀點／Fed有條件靠攏鴿派…大解析

2019-02-26 01:35

老廚房一修再修20年 台企銀助翻新成多功能樂齡學堂

2019-02-25 16:58

國銀大陸曝險 大減448億

2019-02-26 03:12

台電招募700人 將掀報考潮

2019-02-25 23:46

中租控 元月每股賺0.89元

2019-02-26 03:12

銀行上月貸款暴增 政府借巨款是主因

2019-02-26 02:07

遠銀跨國聯貸 打響品牌

2019-02-26 03:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top