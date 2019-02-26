從醫學、經濟、藝文到教育 又有11名專業人才歸化我國

2019-02-26 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



內政部今（26）日召開歸化國籍審查會，通過11位高級專業人才歸化我國國籍。自2016年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有76名外國高級專業人才，在免喪失原有國籍下歸化我國。

內政部表示，這次審查通過的11名高級專業人才，包括醫學領域4名、文化藝術領域2名、經濟領域2名、教育領域2名及其他領域1名，多數為4、50歲左右的青壯年人才。

其中，馬來西亞籍林先生具有血液病專科、腫瘤內科專科及安寧緩和醫學專科專業，擅長癌症醫療及安寧療護，深獲醫界及民眾肯定。

另位馬來西亞籍吳女士為內科專科醫師，在SARS期間自願至加護病房照顧病患，專業能力及態度深獲院方及病患嘉許。

此外，加拿大籍史先生長期關心台灣文化資產保存，曾參與四四南村、碧潭吊橋、前美國大使官邸、紫藤廬等保存運動，積極奔走陳情，有助台灣文化資產保存意識提升與維護。

另位加拿大籍李先生擁有豐富財務及管理經驗，現為證券投資信託股份有限公司董事長，負責該公司台灣業務策略走向。在台期間協助國內企業推動境內基金在地深耕，加速台灣金融科技創新，推動台灣與美國、加拿大商業及文化交流，對台灣金融產業發展貢獻卓著。

內政部指出，高級專業人才歸化我國國籍後，可以有參政權，也享有各種社會福利。

為持續吸引高專人才歸化，去年10月起更簡化持高專梅花卡外籍人士的歸化流程，無須再檢附中央主管機關申請推薦理由書，改由內政部函詢主管機關同意，即可直接核准其以高級專業人才身分歸化，讓持高專梅花卡的外籍人士，可藉由這項便捷的途徑歸化我國。