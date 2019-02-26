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月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

美要中承諾人民幣不貶值 法人：不排除升破6.5關卡

2019-02-26 16:18經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

中美經貿談判取得進展後，在岸與離岸人民幣匯率25日皆上漲，26日人民幣兌美元中間價調升1.79分，報6.6952，創下2018年7月18日以來最高。

高盛證券表示，近期傳出美國正尋求中國承諾，不會讓人民幣貶值，以抵銷關稅效果，此是符合美中兩國現有的外匯政策目標，儘管此承諾可能不如廣場協議那樣強烈，但預期人民幣未來可望轉向升值軌道，預估未來3個月、6個月、12個月的人民幣價位，由原先的6.8、6.8、6.7調升至6.65、6.65、6.60，此一價位，將與人民幣的公允價值6.50接近。

此外，經濟週期與政策容忍度，也可能會使人民幣出現如同2013-2015年那般強勁，不排除升破6.50的可能。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達認為，去年人民幣朝貶破整數價位方向發展，而中國人行啟動逆周期因子後，扭轉順勢空單助跌趨勢後，趨貶風格持續偏弱。近期據中國國家外匯局公布數據，12月銀行代客結售逆差大幅縮小，1月已轉順差，未來在經濟反彈，美中關係和緩等正面因素推動下，人民幣有機會朝升值區間發展。

富蘭克林華美投信建議，未來A股挾評價面優勢與可望再獲MSCI調升權重優勢，配合美中貿易協商進展順利、中國監管層持漸進開放立場，據外資機構預估，今年將再帶動700至1,250億美元流入，建議投資人可增持人民幣計價資產，掌握中國與國際接軌下的長線資金行情。

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