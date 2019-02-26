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潘功勝：金融服務存結構性缺陷 將拓寬股權融資管道

2019-02-26 16:13聯合報 記者林宸誼╱即時報導

為了解決過去金融服務的結構缺陷，中國人民銀行（大陸央行）副行長潘功勝今天表示，要堅定推進資本市場改革，拓寬股權融資管道。

大陸國家主席習近平24日在中央政治局會議上提出，深化金融供給側結構性改革，增強金融服務實體經濟能力。

大陸央視財經頻道報導，潘功勝表示，金融供給側結構性改革具有豐富的內涵，下一步人民銀行要做的，至少包含以下幾個方面。

首先，堅持實施穩健的貨幣政策，為金融供給側結構改革和高品質發展營造適宜的貨幣金融環境。深化利率市場化改革，進一步完善貨幣政策傳導機制，提高金融服務實體經濟的實際效果。堅決防止金融業脫實向虛、自我封閉。

其次，堅定推進資本市場改革，破除制約資本市場發展的體制機制障礙，建立多層次資本市場，拓寬股權融資管道，提升資本市場發展品質。

第三，優化大中小金融機構的布局，發展定位於專注微型金融服務的中小金融機構，構建多層次、廣覆蓋、有差異的銀行體系和信貸市場體系。

最後，堅持以市場需求為導向，重塑金融機構的經營理念、服務模式、風險管理和考核評價機制。

潘功勝指出，改革開放以來，大陸金融業取得長足發展，服務能力大幅提升，但金融服務的供給存在結構缺陷，金融資源配置的品質和效率還不適應經濟高品質發展和建設現代化經濟體系的要求。

潘功勝認為，主要表現在金融業態以間接融資為主，股權融資發展嚴重不足，在間接融資中，又以大中型銀行為主體，並且商業銀行內部的制度政策安排、技術能力、內外部激勵約束機制也不健全。

中國人民銀行（大陸央行）副行長潘功勝。圖/新華社
中國人民銀行（大陸央行）副行長潘功勝。圖/新華社
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資本市場金融業中國人民銀行
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