富邦總座：保險業務菜鳥3年拉200個客戶算成功 跨售添助力

2019-02-26 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



富邦人壽今（26）日中午舉行春酒，總經理陳俊伴說，一個保險業務員菜鳥要達到成功成熟的定義，一般說起來需要有200個客戶才能有穩定的生活收入。以一個月開發5個新客戶來算，一般需要三年的時間達成並成功活存。

陳俊伴認為，年輕人二件事要改變：一、改敢見人；二、生活習慣要改。

改不要說保險這行業，這個社會都融不進來。是一個柔性化的引導，不改引多少年輕人進來都沒用，要讓他成為有能力的年輕人，今年以提高新人生產力為目標。富邦新人定著率都在50%以上。

要提高保險業務新人生產力，陳俊伴說，富邦今年主打跨售，壽險業務員賣產險意外險商品，如超保超額車險或賣一些財產保險的商品。

新人可以藉此開拓客戶關係經營，壽險將推推出更多激勵措施，未來不看業績而看客戶數，今年開始大力推動提高客戶的轉換率。

前富邦一年跨售業績可達到70億元，陳俊伴表示，還有很大成長空間，像國壽一年跨售業績高達120億元，是目前跨售最好的，約富邦人壽的一倍。

富邦人壽近年來人力年輕化有不錯成果，去年底業務員平均年齡37.2歲，且每7位業務通路處經理中，就有1位40歲以下，且新進業務員的平均年齡已經低於30歲，今年預計再增員6,000人，持續擴大組織人力。

富邦人壽表示，今年內部將聚焦「5力」，包括業務實戰力、商品創新力、科技數位粒、溫暖價值力及在地共好力，善盡保險業的企業本質及社會責任，更聚焦、滿足客戶的各項需求。