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A股成交爆量 券商措手不及系統當機

2019-02-26 15:02聯合報 記者李仲維╱即時報導

今天A股再度出現火熱交易，早盤開盤不到一小時，滬深兩市成交量超過人民幣4000億元，傳出導致多家券商交易系統出現短暫故障。

華爾街見聞報導，有股票投資人在網上吐槽，稱開盤後幾分鐘，所用券商用戶端APP就不能正常登錄，無法進行正常交易。

券商中國引述券商技術人士分析，券商交易系統當機原因可能有兩個，今天的情況來看，某地區瞬間下單併發量，超過該券商交易系統設計容量可能性較大。

2015年牛市高潮時，滬深兩市一天的交易量超過人民幣2兆，當時就有數家券商交易系統出現短暫當機。隨後，官方要求券商資訊系統進行升級。今早又有多家券商交易系統出現故障，一方面是突發火爆交易帶來的影響，但也顯示券商系統升級沒有及時到位。

據網友反映，登錄不上的券商有廣發證券、中信建投證券、海通證券、華西證券、平安證券等。

海通證券表示，早上交易系統短暫出現問題，原因是交易量急劇增加導致通訊線路擁擠，與APP無關。海通證券迅速反應，很快就已全面解決。

中信建投證券交易系統早上也出現短暫登錄緩慢現象，可能源於今早集合競價之後，有個別區域交易量瞬間放大，導致客戶登錄系統較往常緩慢。切換網站就可以順利登錄，整個過程持續三分鐘左右。

技術人士分析，券商交易系統當機的原因可能有兩個，其一是券商交易系統的硬體出現問題；其二是券商某一個地區瞬間下單的併發量，超過該券商交易系統的設計容量，這個時候券商緊急切換交易系統，需要三五分鐘時間，期間就會出現當機情況。

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