影／央行總裁楊金龍就任周年 央行有什麼改變？

2019-02-26 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



央行總裁楊金龍去年2月26日就職，至今滿周年，到底替央行帶來什麼新氣象，產業界與立委又怎麼看楊金龍這一年表現呢？