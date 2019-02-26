刷「台灣Pay」買高鐵票 百元回饋金限量送

2019-02-26 10:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為鼓勵民眾使用「台灣Pay」行動支付服務，台灣高鐵公司與財金資訊公司共同規劃「搭高鐵春遊趣 『台灣Pay』享百元回饋金」活動，2月28日起至4月14日，旅客於高鐵網路訂票系統使用「台灣Pay」（限綁定金融卡）進行付款，單筆購票金額在700元（含）以上，即可獲得100元現金回饋，限量2,000名，送完為止。

台灣高鐵公司去年12月，於網路訂票系統新增「台灣Pay」（限綁定金融卡）支付服務，旅客在高鐵網路訂票系統預訂車票後，於付款頁面選擇「台灣Pay」，網頁將出現QR Code，旅客再以手機的「台灣行動支付」App或有提供「台灣Pay」服務的各行動銀行App，掃描付款頁面的QR Code，即可輕鬆完成付款。

高鐵公司表示，目前「台灣行動支付」App的參與金融卡發卡機構有11家（台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、兆豐銀行、新光銀行、彰化六信、日盛銀行），於行動銀行App提供「台灣Pay」支付服務的金融機構則有13家（台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦、高雄銀行、兆豐銀行、台灣企銀、三信銀行、中華郵政「郵保鑣」及日盛銀行），歡迎擁有上述金融機構金融卡的旅客體驗行動支付的便利，同時享受百元回饋金的好康。

高鐵公司提醒，若旅客使用網路系統訂位並以「台灣Pay」付款，而欲使用手機取票乘車，須將「T Express行動購票」App更新至4.80版以上，方能擷取使用「台灣Pay」付款的訂位紀錄並下載手機票證。

台灣高鐵公司於2017年11月在高鐵車站售票窗口、自動售票機與「T Express行動購票」App導入「Apple Pay」、「Google Pay」，2018年12月於高鐵網路訂票系統再新增「台灣Pay」、「橘子支付」等掃碼支付；「Apple Pay」、「Google Pay」、「橘子支付」皆為信用卡交易，而「台灣Pay」則提供旅客使用金融卡進行付款，讓習慣以現金或金融卡支付的族群，也能體驗行動支付帶來的便利。