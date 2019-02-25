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雄女學霸前男友傳考出滿級分 有望進台大醫當學弟

平安保險旗下壹帳通 計劃香港IPO籌資10億美元

2019-02-25 20:13聯合報 記者林宸誼╱即時報導

彭博報導，大陸市值最大的保險公司中國平安保險集團（簡稱「平安保險」），正準備將旗下一個金融管理門戶網站金融壹帳通（OneConnect）進行首次公開募股（IPO）。

報導指出，平安保險計畫最早今年下半年，在香港上市金融壹帳通，此次股權出售可能會籌資約10 億美元；平安保險發言人 Gareth Hewett 拒絕置評。

2018年初，金融壹帳通順利完成A輪融資，融資6.5億美元，估值為74億美元，目前估值 80 億美元。

平安保險去年最初的 IPO 籌資目標是 30 億美元，之後市場日益動盪，迫使推遲上市，一名知情人士指出，由於金融壹帳通的業務表現不如預期，平安降低了預期估值，只提供小部分股權進行募資。

金融壹帳通股權分拆進行 IPO 上市，將成為香港最引人矚目的交易之一，也將有助於推進平安保險向金融科技巨擘轉型的長期戰略。

金融壹帳通是平安集團旗下金融科技服務公司，在「2017中國獨角獸企業發展報告」中位列第13名，主要為中小型金融機構提供雲計算等技術服務，根據平安保險 2017 年年報，金融壹帳通與 460多家銀行以及1800多家金融服務公司（包括保險公司、經紀公司、基金管理公司以及私募股權公司）建立了合作關係。

金融壹帳通在區塊鏈領域有許多布局，專利申請達到 95 件，2018年2月發布與金融行業有關的聯盟鏈「壹帳鏈」。

同年9月，金融壹帳通發布運用區塊鏈技術、全程穿透底層資產的 ABS 智慧開放平台——ALFA （阿爾法）智慧ABS 平台，該平台致力於重塑資產證券化的信任機制，緩解金融資產資訊不對稱的行業大難題。

目前該平台已上架近百檔ABS產品，涉及10大類基礎資產，合作機構超百家，產品管理規模突破人民幣1000億元。

中國平安保險集團大樓外觀。圖/取自36氪
中國平安保險集團大樓外觀。圖/取自36氪
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彭博官網截圖
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