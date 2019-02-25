保險業淨值比逐年降 顧立雄：考慮列監理輔佐檢測指標

2019-02-25 19:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今（25日）晚參加保發中心舉辦的「保險業高階主管暨人資訓練主管聯誼會」，他致詞時說，去年保險業雖然面臨種種挑戰表現還不錯，保費收入屢創歷史新高，資產總額達26.7兆元，年成長7.5%。保險資產不斷創新高，也要考慮保險業的健全與消費者保障角色。例如保險業資產淨值比逐年下降趨勢。

會後顧立雄補充，目前金管會跟公會也在研議除資本適足率（RBC）外。考慮進一步把淨值資產比作為「輔佐」檢測指標，低於一定標準將要求業者進行增資充實資本。

顧立雄說，保險業各家淨值占資產比重（槓桿比）都有一些差距，要先建立一套監測的指標，有了之後再跟公會商量。未來RBC還是最基本的，判斷一家保險公司資產配置風險高低。但淨值占資產比重（槓桿比）可作為輔佐性的指標，成為促請各公司要注意的另一指標。

目前一方面作為興櫃或是上市IPO時的標準列為中位數6.5%會一起研議，目前只有一二家有這樣的需求，但淨值資產比作為另一指標的意義，是要有適切的公允程度，作為另一種監視保險業其資產風險是否惡化，判斷未來是否進一步普通股增資的要求，目前拉幾家來測試符合，「至少要有四五家符合」，再來訂一個業界可遵循的標準。

顧立雄說，針對保單消費權益的保障，今年金管會將推動「公平待客原則的評核機制」，兼顧並提升消費者權益。此外壽業資產增加可運用資金增加，國內沒有那麼多投資標的，面對匯兌風險與投資市場變化萬千，相關淨值跟資產也跟隨環境變化，資產淨值比有下降的趨勢。

顧立雄說，目前金管會跟公會也在研議除資本適足率（RBC）外。也要可以進一步把淨值比作為檢測指標，正請保發中心研議中。