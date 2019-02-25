「全民退休投資專案」吸引35家投信 將選出三家

2019-02-25 19:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



「全民退休投資專案」25日對投信公司舉辦遴選標準的說明會，有35家投信公司參加，到場人數逾70人，且對本次專案的關注度及參與意願都非常高，預期將讓該專案的推動更加順利。

依照規劃，「全民退休投資專案」預計於今年7月底於基富通平台上線，25日針對投信公司舉辦說明會，會中向各投信公司宣布本次專案相關內容，包括專案內的基金架構（組合型基金）、基金池標準，及想參與該專案遴選的投信公司標準。3月13日前投信公司要提出申請，4月8日公布三家入選投信的名單，4月18日前入選投信提交組合型基金提案。

入選投信的產品目前規劃分為「目標風險類型」、「目標日期型」兩種（都是組合型基金），前者依風險屬性分為積極、穩健、保守三種，後者依據不同目標退休日期，規劃三種不同退休時間產品。不論哪一類產品，都是推出三檔基金。

依規劃，投資規範上不僅考量風險與報酬，也依不同產品屬性訂定股債比。另外，獲選的投信除了針對專案發行新基金外，原有已發行的組合型基金若符合專案條件規範，也可提案申請成為專案產品。

基富通董事長林修銘表示，從宣布要推動「全民退休投資專案」以來，就收到許多投信公司的詢問，顯示投信業者對此專案及協助國人進行退休理財的高度熱忱。投信業者長期致力於推動定期定額、及早投資理財的觀念，也使愈來愈多的民眾開始接受這樣的觀念。

林修銘說，在基富通平台，去年定期定額扣款人數及金額都有雙位數成長，凸顯定期定額投資觀念的普及。基富通未來將持續對全民推廣，協助國人以定期定額投資方式及早規劃與進行退休準備。

基富通表示，儘管「全民退休投資專案」還沒開放報名，但去年底宣布以來就獲得不少投資人的詢問。這個專案除了要推動定期定額、長期投資及投資盈虧自負的觀念外，也要讓民眾開始重視退休準備的議題。在專案正式啟動前，投資人可透過平台上多檔基金開啟自主理財，馬上為自己的退休生活展開行動。