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雄女學霸前男友傳考出滿級分 有望進台大醫當學弟

吸引大型獨角獸來台掛牌 金管會祭新措施

2019-02-25 19:36經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會主委顧立雄周三將到立法院財委會作業務報告，提出健全資本市場發展四大措施，包括引進基石投資人制度，以吸引大型獨角獸在台掛牌，推動逐筆交易制度，及健全委託書制度等。

金管會提出的業務報告指出，證券市場顯著成長，到去年底，國內上市櫃公司總家數為1,694家，總市值逾32兆元；去年國內上市櫃公司募資總金額約為5,065億元，上市櫃股票成交值為37.75兆元。

去年台股日均量為1,653億元（上市櫃合計），比前年日均量1,373億元，成長達20.39%。

金管會並提出健全資本市場發展四措施，包括第一，引進基石投資人制度。

為吸引大型獨角獸在台掛牌，並衡酌我國資本市場胃納量，參酌外界建議及香港相關規範，金管會督導證交所、櫃買中心及證券商公會修正公告相關規章，針對以大型無獲利上市櫃條件或取得目的事業主管機關意見書申請上市櫃，且初次上市櫃（IPO）承銷金額達20億元以上者，放寬得採詢價圈購辦理承銷，且得洽專業機構等基石投資人認購股份。

並要求應強制集保一定期間不得賣出持股及揭露相關事宜等配套方案，以提高其IPO公開承銷成功率。

第二，推動逐筆交易制度。為利與國際接軌，證券市場將在明年3月23日實施逐筆交易制度，由於所涉層面較廣，金管會已督導證交所規劃建置擬真交易平台，預定今年3月上線，以利投資人瞭解。

並請證交所及櫃買中心審慎辦理逐筆交易系統建置及測試事宜，並與證券商公會共同加強辦理證券商從業人員及投資人宣導，以利新制度順利推動。

第三，建置期貨市場動態價格穩定機制。為防範交易人錯誤下單、胖手指及盤中委託簿流動性瞬間失衡可能導致價格瞬間異常波動，金管會督導期交所建置期貨市場動態價格穩定措施。

第一階段適用商品包括臺指期貨 （TX）、小型臺指期貨（MTX）在去年1月22日上線實施，並實際達到價格穩定功能；第二階段擴及期交所所有國內股價指數期貨商品，在去年11月19日上線實施。

第四，強化金融機構股東會委託書使用，健全委託書制度。鑑於金融機構的營運涉及大眾存款戶及保戶權益，若持有少數股份的股東，利用委託書取得公司經營權，恐影響金融機構穩定經營。

金管會在去年8月16日修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，提高金融機構股東會有選舉董監議案時的徵求人持股資格，將在今年7月1日施行。

金管會股東會期貨
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