亞馬遜購物可用西聯匯款支付 台灣列首波名單

2019-02-25 17:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



西聯匯款2月25日推出一項新的付款選項，讓台灣消費者在亞馬遜網站購物時可以選擇以美元現金進行付款，透過西聯匯款的平台在亞馬遜開發新的跨境付款選擇─Amazon PayCode，即可處理國際電商交易的外匯、結算、金流條件等複雜要求。

西聯匯款表示，這項服務率先在十個國家/區域推出，包括智利、哥倫比亞、香港、印尼、肯亞、馬來西亞、秘魯、菲律賓、台灣，以及泰國，讓偏好現金付款的顧客購買亞馬遜網站琳瑯滿目的商品 。

消費者只要點選亞馬遜結帳頁面上的PayCode後，就會收到一組獨特的編碼，以及如何在西聯匯款代理商親自付款的資訊。對於過往沒有合適的支付方式而無法進行網購的消費者來說，這項西聯匯款與亞馬遜的合作將提供他們線上購物的支付管道。

以往對於那些偏好親自付款或是沒有國際信用卡、金融卡的人而言，欠缺支付管道仍舊是一大挑戰及顧慮。西聯匯款數位業務部（Western Union Digital）資深副總裁暨總經理Khalid Fellahi表示，新的合作模式提供供消費者更多便利及選擇，在一個跨境買家與賣家時常位於不同地理位置、不同金融生態系統的世界中，這個平台能收取當地貨幣並轉換成商家需要的貨幣種類，有效解決複雜的跨境金流難題。