臺企銀於南投中寮鄉贊助成立銀髮樂齡學堂

2019-02-25 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



臺灣企銀因應高齡化社會及配合政府長照政策延伸，持續將銀髮族照顧關懷活動列為該行公益活動主軸，並積極協助偏鄉或資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」專案，協助社區提供老人健康促進、社會互動、快樂學習、幸福共餐及延緩失能等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務，期能達到「在地老化」的目標。

目前已陸續贊助高雄市旗山區、花蓮市、苗栗縣三義鄉、嘉義縣布袋鎮及金門縣烈嶼鄉成立「銀髮樂齡學堂」。2月25日於南投縣中寮鄉龍眼林福利協會成立的第六家「銀髮樂齡學堂」熱鬧揭牌，提供社區老人共餐共學、送餐、日間生活照顧及協助老人增進自我照顧能力等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務。