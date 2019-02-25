臺企銀於南投中寮鄉贊助成立銀髮樂齡學堂
臺灣企銀因應高齡化社會及配合政府長照政策延伸，持續將銀髮族照顧關懷活動列為該行公益活動主軸，並積極協助偏鄉或資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」專案，協助社區提供老人健康促進、社會互動、快樂學習、幸福共餐及延緩失能等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務，期能達到「在地老化」的目標。
目前已陸續贊助高雄市旗山區、花蓮市、苗栗縣三義鄉、嘉義縣布袋鎮及金門縣烈嶼鄉成立「銀髮樂齡學堂」。2月25日於南投縣中寮鄉龍眼林福利協會成立的第六家「銀髮樂齡學堂」熱鬧揭牌，提供社區老人共餐共學、送餐、日間生活照顧及協助老人增進自我照顧能力等服務，讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務。
台灣企銀董事長黃博怡表示，臺灣企銀已將扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷活動視為長期發展願景，並獲得眾多中小企業主認同，所發行的「銀色之愛信用卡」，於持卡人每次交易成功後，捐贈刷卡金額的0.3%作為公益基金以專款專用贊助偏鄉或資源缺乏社區設立「銀髮樂齡學堂」，此次於災後山區的南投縣中寮鄉設立「銀髮樂齡學堂」，落實在地照顧的理念，使老人能在己身所處的社區獲得關懷與照顧。
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