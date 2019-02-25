NEC攜手玉山銀行 共同打造ATM人臉辨識系統

2019-02-25 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



NEC與NEC台灣為玉山銀行提供人臉辨識系統，該銀行長期致力於數位金融發展，2018年再度榮獲英國The Banker評選台灣最佳銀行，與NEC共同打造安全安心而便利的ATM人臉辨識系統。

玉山銀行在2018年12月開始，在台灣五個據點設置「刷臉提款櫃員機（ATM）」。該機器為全球第一台結合手機動態密碼(One Time Password, OTP)的人臉辨識自動化設備，目前已開放一般顧客使用。

台灣NEC表示，本次導入的人臉辨識系統，屬於NEC生物辨識技術群「Bio-IDiom」的核心技術，運用辨識精準度世界No.1的人臉辨識AI引擎「NeoFace」。顧客在第一次使用「刷臉提款ATM」前，只需將金融卡插入ATM，直接在ATM機體前拍照「留臉」，並搭配OTP強化身份驗證機制，顧客須於60秒內正確填寫綁定手機簡訊中的動態密碼，就能完成「留臉」，將照片登錄在系統內。完成登錄設定後，只需進行人臉辨識並輸入密碼，就能輕鬆提領現金。

不僅如此，本系統也搭載了NEC獨創的防止冒用AI技術，能夠偵測使用者是否為活生生的真人，有效防止照片、智慧型手機與平板螢幕的影片、面具等不當冒用他人臉部資訊的行為。透過上述這些方式，為實現安全安心而便利的金融服務而有所貢獻。