金管會人事異動 陳開元接主秘

2019-02-25 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今（25）日表示，金管會主秘一職將由檢查局副局長陳開元出任；此外，金管會證期局主秘簡宏明將退休，遺缺由證期局發行組組長郭佳君升任，這兩項人事令都是從3月4日起生效。

金管會前主秘施瓊華已升任保險局長，主秘一職行政院日前核定由陳開元接任。

陳開元是美國杜蘭大學法學院碩士，曾任金管會保險局副局長、財政部金融局科長、專門委員等職。