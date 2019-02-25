美中貿易氣氛樂觀 上證指數突破2,900點大關

2019-02-25 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



美國總統川普表示，雙方貿易談判取得「實質性進展」，將延後對中國提高關稅的計畫，雖然並未提及時間點，助長市場樂觀氣氛，帶動上證指數開高走高，突破2,900點大關。

富蘭克林證券投顧表示，基於對美中貿易協商進展、2月底MSCI將公佈是否將A股納入指數因子上調、3月初中國兩會可能進一步釋放政策利多訊號，有利中國與新興股市反彈動能延續，惟隨著股價陸續反映樂觀預期，3月中旬過後須留意美中貿易談判結果是否出現利多出盡，盤勢將重新回歸基本面，後續中國寬鬆政策利多能否傳導至實體經濟、帶動經濟情勢止穩回升，將是陸股與整體新興股市中期行情能否延續關鍵，建議投資人無須貿然追高，可採逢震盪加碼策略介入。

富蘭克林證券投顧表示，中國官方近期寬鬆政策利多頻率與力道都明顯加大，相較去年上半年都還在執行去槓桿政策影響經濟表現與企業營運，今年官方財政政策將更為積極，中國財政部與國家發改委已確認將於3月兩會宣佈增值稅(VAT)調降政策，相關政策應能刺激中國經濟自第2季起止穩回升，高盛證券(2月20日)預估，中國經濟成長率將由第一季的5.8%回升至第2季的6.2%、下半年回升至6.4%。

此外，今年以來雖然股市反彈，但整體新興亞洲2019年獲利預估成長率持續遭下修、最新預估為5.7%，但中國獲利預估成長率仍達10.9%且下修幅度明顯和緩，以企業獲利動能而言，中國市場具備相對優勢。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，上證指數在過去一段時間築底明確，看好籌碼面及量能回溫、政策利多政策效果將逐漸顯現，對樂觀看待上證指數上漲潛力。

從籌碼面來看，北上資金持續湧入，過去持續逢低進場的外資，A股持股比重正逐步超越中國內資機構法人與私募基金，伴隨MSCI調升A股權重，外資影響力增加。

量能部分觀察兩融餘額、社融數據的回溫狀況，寬信用效果正在顯現，1月新增社會融資達4.64萬億人民幣，大幅高於市場預期，社融增速擺脫下滑趨勢，其中企業中長期貸款較往年偏強，顯示「寬信用」政策逐漸發揮效力，銀行放貸意願增加，流動性改善為企業投資帶來資金面的支持，對A股後市有利。

沈宏達認為，看好產業方面，大型消費中的食品飲料(泡麵、調味料)、農林漁牧(雞肉)、零售(超市、電商)；大型週期股利潤由上游往中下游移動，看好化工、精密機械、輕工業(紙業)；大型成長股的5G題材是站在風口上，當作主題投資，聚焦於後3C時代的成長股如半導體、自動化、互聯網)。