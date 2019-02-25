老廚房一修再修20年 台企銀助翻新成多功能樂齡學堂

2019-02-25 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣中寮鄉龍眼林福利協會服務地方老弱提供餐食近20年，廚房、餐廳、廁所等硬體建設簡陋老舊難汰換，台灣企銀因此透過「銀髮樂齡學堂」資助計畫，助其整修換新，今揭牌啟用，有助提升炊食效能和衛生。

台灣中小企業銀行指出，高齡化社會是全球普遍現象，公司因此積極推動銀髮照護，透過協助偏鄉或資源缺乏社區共同設立「銀髮樂齡學堂」，目前已在高雄旗山、花蓮、苗栗三義、嘉義布袋和金門烈鄉等地成立，南投中寮則為第6個據點。

台企銀董事長黃博怡說，台企銀近年將扶持中小企業成長和落實扶助銀髮族關懷照護視為長期發展願景，發行銀色之愛信用卡，從各筆交易提撥刷卡金額千分之3做公益基金供「銀髮樂齡學堂」計畫用，去年得知中寮龍眼林協會餐廚困境鎖定挹注。

「組合屋廚房一用19年。」龍眼林協會理事長蘇如輝說，921地震後供餐照料當地老弱，至今一餐就要供應逾200多人，食指浩繁，經費有限，但省不能省食材，只好不斷修補改建廚房、廁所等硬體空間或設施，克難烹煮和照料地方長輩。

總幹事廖振益則說，廚房主結構就是震災組合屋，廚房鍋爐就用磚塊、輪框加鐵架簡易堆疊成灶，工程技師看過都說不太安全，之後雖做過部分工程補強，卻衍生連接性差、梁柱多等狀況，不僅空間難擺放物品，也影響排水系統和衛生環境。

台灣企銀表示，去年針對龍眼林協會啟動「銀髮樂齡學堂」計畫改造當地老人照護場域後，傾力協助改善廚房、餐廳、廁所等環境設備，以專案方式贊助進行改建整修工程；今揭牌啟用，廚房、餐廳和廁所煥然一新，還多了交誼廳。