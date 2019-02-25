親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

老廚房一修再修20年 台企銀助翻新成多功能樂齡學堂

2019-02-25 16:58聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣中寮鄉龍眼林福利協會服務地方老弱提供餐食近20年，廚房、餐廳、廁所等硬體建設簡陋老舊難汰換，台灣企銀因此透過「銀髮樂齡學堂」資助計畫，助其整修換新，今揭牌啟用，有助提升炊食效能和衛生。

台灣中小企業銀行指出，高齡化社會是全球普遍現象，公司因此積極推動銀髮照護，透過協助偏鄉或資源缺乏社區共同設立「銀髮樂齡學堂」，目前已在高雄旗山、花蓮、苗栗三義、嘉義布袋和金門烈鄉等地成立，南投中寮則為第6個據點。

台企銀董事長黃博怡說，台企銀近年將扶持中小企業成長和落實扶助銀髮族關懷照護視為長期發展願景，發行銀色之愛信用卡，從各筆交易提撥刷卡金額千分之3做公益基金供「銀髮樂齡學堂」計畫用，去年得知中寮龍眼林協會餐廚困境鎖定挹注。

「組合屋廚房一用19年。」龍眼林協會理事長蘇如輝說，921地震後供餐照料當地老弱，至今一餐就要供應逾200多人，食指浩繁，經費有限，但省不能省食材，只好不斷修補改建廚房、廁所等硬體空間或設施，克難烹煮和照料地方長輩。

總幹事廖振益則說，廚房主結構就是震災組合屋，廚房鍋爐就用磚塊、輪框加鐵架簡易堆疊成灶，工程技師看過都說不太安全，之後雖做過部分工程補強，卻衍生連接性差、梁柱多等狀況，不僅空間難擺放物品，也影響排水系統和衛生環境。

台灣企銀表示，去年針對龍眼林協會啟動「銀髮樂齡學堂」計畫改造當地老人照護場域後，傾力協助改善廚房、餐廳、廁所等環境設備，以專案方式贊助進行改建整修工程；今揭牌啟用，廚房、餐廳和廁所煥然一新，還多了交誼廳。

沒想到，不少與台灣企銀合作的中小企業主也群起響應，黃提到，雙喜營造不僅協助改建，還設置KTV系統讓長輩娛樂，點線面、泰安、嘉豐、中祥等餐飲或食品公司則願常態性供應，未來將提供肉品、麵食、水產等食材協助完善當地供餐。

南投縣中寮鄉龍眼林協會餐廚場域老舊，台企銀去年挹注經費協助改善，盼提升其餐廚環境...
南投縣中寮鄉龍眼林協會餐廚場域老舊，台企銀去年挹注經費協助改善，盼提升其餐廚環境。圖／本報資料照
分享
台灣企銀協助中寮龍眼林協會整修餐廚環境，改建成「銀髮樂齡學堂」今揭牌啟用。記者賴...
台灣企銀協助中寮龍眼林協會整修餐廚環境，改建成「銀髮樂齡學堂」今揭牌啟用。記者賴香珊／攝影
分享
台企銀協助中寮龍眼林協會改善餐廚、廁所等活動場域，助其整修翻新成「銀髮樂齡學堂」...
台企銀協助中寮龍眼林協會改善餐廚、廁所等活動場域，助其整修翻新成「銀髮樂齡學堂」。記者賴香珊／攝影
分享
台企銀協助中寮龍眼林協會將老舊餐廚整修翻新成「銀髮樂齡學堂」，長輩們十分開心。記...
台企銀協助中寮龍眼林協會將老舊餐廚整修翻新成「銀髮樂齡學堂」，長輩們十分開心。記者賴香珊／攝影
分享
南投縣中寮鄉龍眼林協會餐廚場域老舊，台企銀去年挹注經費協助改善，盼提升其餐廚環境...
南投縣中寮鄉龍眼林協會餐廚場域老舊，台企銀去年挹注經費協助改善，盼提升其餐廚環境。圖／本報資料照
分享
台灣企銀透過銀髮樂齡學堂計畫協助中寮龍眼林協會整修餐廚，同時提升場域使用多元性。...
台灣企銀透過銀髮樂齡學堂計畫協助中寮龍眼林協會整修餐廚，同時提升場域使用多元性。記者賴香珊／攝影
分享

台灣中小企業銀行台灣企銀台企銀
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

保誠人壽預計招募200名電銷人員

2019-02-25 16:33

新光金控 今年擬招募4,000名新血

2019-02-25 14:47

西聯匯款攜手亞馬遜 台灣人可現金跨境購物

2019-02-25 14:23

群益金鼎證 五大策略拓版圖

2019-02-25 01:29

王濬智專訪／迎數位行銷元年 群益推三大暖心服務

2019-02-25 01:26

王濬智專訪／陪偏鄉童閱讀 傳播愛的能量

2019-02-25 01:25

名家觀點／從開放銀行到銀行的開放

2019-02-25 00:43

金管會拍板基金自行質借 將釋千億資金活水

2019-02-24 23:58

基金自行質借自律 三不三機制

2019-02-24 23:54

滙豐創新服務 當企業後盾

2019-02-24 23:50

公股銀獵才 擴編理專戰隊

2019-02-24 23:20

公股銀留才…理專福利比照行員

2019-02-24 23:15

富邦金深耕越南 奪兩個第一

2019-02-24 23:14

華映案 京城銀願當重整人

2019-02-24 23:13

北富銀、富邦產 業績三級跳

2019-02-24 23:09

洗錢防治初評草稿出爐 台灣力拚一般追蹤評等

2019-02-24 19:13

華銀全行經理人會議 吳當傑、林知延四面向拚成長

2019-02-24 18:21

富邦越南規模居國銀之首 未來將拓展越南消金業務

2019-02-24 16:26

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:19
看更多

熱門文章

「跌倒了我們站起來」 罷工後華航給內部員工的一封信

2019-02-24 21:37

華為折疊機賣8萬 比三星貴

2019-02-24 23:23

避開大陸 電子代工五雄大擴產

2019-02-24 23:33

生技大震撼 北極星總座解任

2019-02-24 23:23

高薪鐵飯碗來了！台電將徵才700人

2019-02-25 11:29

洗錢防治初評草稿出爐 台灣力拚一般追蹤評等

2019-02-24 19:13

亞高收債超高殖利率 2019年投資首選

2019-02-24 19:14

網傳桃機公部門徵才？真相是這樣！

2019-02-25 10:54

金管會拍板基金自行質借 將釋千億資金活水

2019-02-24 23:58

手錶名店撤離東區 謝金河：穿戴裝置改變產業生態

2019-02-25 10:09

Uber駕駛揚言上街頭 林佳龍：時租計費是既有規定

2019-02-25 09:24

賓士門檻降低 月薪5萬上班族可以入手

2019-02-24 18:21

北極星藥業大變動 創始人為何被換掉？

2019-02-24 22:58

想進國際企業 先掌握這家社群覓才關鍵字

2019-02-25 10:28

地價稅清查 鎖定四大類

2019-02-24 23:47

iPhone 6S追單兩成 緯創、可成、大立光進補

2019-02-25 00:15

國際駭客入侵金融機構頻傳 金管會要求強化11項資安

2019-02-24 19:20

小米5G新機 超殺價搶市

2019-02-24 23:24

名家觀點／從開放銀行到銀行的開放

2019-02-25 00:43

台5大代工廠搶單 斥資500億擴廠

2019-02-24 23:46

比三星折疊機還貴！華為折疊手機Mate X要價8萬元

2019-02-25 06:51

華為推折疊機展現實力…銷量不是重點

2019-02-24 23:13

華映案 京城銀願當重整人

2019-02-24 23:13

華為5G摺疊手機驚艷全場 尚立三鏡頭CIS出貨旺

2019-02-25 12:34

公股銀獵才 擴編理專戰隊

2019-02-24 23:20

贈屋節稅未必管用 忽略這件事恐繳更多稅

2019-02-25 13:14

擁3000萬以上好野人 可拿基金質押投資了

2019-02-25 10:44

華航止血 化解內部歧見

2019-02-25 00:26

酬勞員工支出 不能扣抵

2019-02-24 23:47

群益金鼎證 五大策略拓版圖

2019-02-25 01:29

富邦金深耕越南 奪兩個第一

2019-02-24 23:14

英特爾於蘋果5G晶片開發不順 聯發科有機會取而代之

2019-02-25 11:46

小七也賣披薩了 主打三分鐘現烤

2019-02-25 11:52

公股銀留才…理專福利比照行員

2019-02-24 23:15

藥華辦現增 擬募資50億

2019-02-24 23:45

美中貿易戰停火？ 孫明德：雖露出曙光，卻還沒有天亮

2019-02-25 11:35

中華電促成3GPP在台召開5G標準會議

2019-02-24 23:21

北極星四大股東…個個有來頭

2019-02-24 23:18

2020年版iPhone處理器 傳台積電5奈米訂單入手

2019-02-25 10:33

基金自行質借自律 三不三機制

2019-02-24 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top