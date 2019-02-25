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無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

保誠人壽預計招募200名電銷人員

2019-02-25 16:33經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

國保誠人壽25日表示，該公司的「Happy 2gether一起好幸福」方案，創新行銷方式，提供相關輔銷工具，提升電銷人員的成交率，帶進高品質的保單，今年預計招募200名電銷人員，為目前團隊130人的1.5倍。

保誠人壽表示，該公司在「長期培育電銷人才」策略上，提供極具競爭力的保險商品、優化的名單；對於人才的培育，透過不同的教育訓練課程，提升電銷人員的競爭力，對於沒有保險電銷經驗的新進人員，更提供長達三個月的基礎培訓及保障薪酬。

該公司並透過「新人包」讓新進同仁迅速瞭解公司文化及電銷團隊，提供保險知識及銷售話術相關課程協助電銷人員提升技術。

農曆年後，適逢職場上轉職高峰期，英國保誠人壽也將持續徵才，更以全新的薪獎制度來強化電銷團隊，以提供國人更多保障和協助更多人在電銷的職域展現長才。

另方面，為搶攻年輕市場，英國保誠人壽亦積極開發網路行銷通路，透過數位行銷的方式，提供客戶更便利的投保管道，搭上網路直播風潮，英國保誠人壽更在去年底設立網路投保粉絲專頁，推出「保保誠誠愛直播」節目，以輕鬆活潑的生活化方式，和網友互動，提供客戶許多新鮮有趣的話題，亦受到許多粉絲的支持與鼓勵。

保誠人壽深耕台灣，除了符合現代人生活型態及數位化潮流，提供客戶電話及網路投保輕鬆購買滿足自己需求的保單，同時更提供電銷員工享有外商工作的優渥環境、完整福利制度、豐富的行銷資源及資深同仁傳承銷售心法，倡導與員工「Happy 2gether一起好幸福」的工作氣氛，幫助新進業務人員縮短視適應時間，業務推展上更游刃有餘，勇敢追夢。

英國保誠人壽創新電銷通路行銷方式，並擴大徵才。 保誠人壽／提供
英國保誠人壽創新電銷通路行銷方式，並擴大徵才。 保誠人壽／提供
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