親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

《還願》為何恐怖？奉獻之前，請先照顧好自己

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

新光金控 今年擬招募4,000名新血

2019-02-25 14:47經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

首場校園徵才博覽會於3月9日在台灣大學舉行，今年新光金控招募人數目標近4,000人，歡迎各領域的優秀青年學子加入新光，一起揮灑本領，攜手創造更優異的表現。

新光金控在去年併元富證券後，將朝保險、銀行、證券三引擎經營模式發展，除了完整金控一站式 (one-stop-shop service) 全方位金融服務的目標，可望進一步加強海外及大陸市場的布局及業務拓展，發揮合併多重綜效。

新光金控今年以「用心改變世界，用光照亮未來」為徵才招募主軸，除了金融財務本業背景，也歡迎有數位金融、資訊科技、電子商務、金融法務、洗錢防制專業人員的跨界多元人才加入，為集團帶來豐富資源與新氣象。

新光金控暨各子公司預計招募3,000名外勤業務菁英，另外，招募超過100位數位金融資訊及行銷人才，並將培訓50位主力儲備業務主管及MA管理菁英。內勤則提供超過300個各類專業職缺，鼓勵多元背景的各路好手加入新光，一同展新人生。

新光人壽今年擴大招募「數位資訊、行銷及服務人才」，提供優渥薪資、投入豐富資源，全力培育具金融保險專業與數位科技運用的菁英。此外，也廣邀具備資料探勘、統計分析及市場行銷的「客群經營人才」加入，以永續客群經營，提供更優質的商品及服務。

新光銀行近年也著重培養多樣化人才，包含儲備幹部、財富管理、數位金融、行銷業務、經營企劃、金融法務、洗錢防制專業人員等，其中「儲備幹部(MA)培訓計劃」，以培育專業的銀行接班梯隊為目標，除了透過各項金融專業及實務應用等多元課程，強化主管接班人應具備的專業知識與技能，並透過交付MA專案任務、參與經營活動及海外培訓等，讓新光銀行MA成為獨當一面的經營管理主管。

元富證券也積極招募證券專才，熱門的職缺包括數位資訊人員、財務工程人員、風險管理人員、證券理財專員與法令遵循人員等。此外，在深耕校園與培育優秀證券人才方面與國內大學相關系所合作，提供一個與企業職場接軌、學以致用的實習機會。為了拓展招募證券理財業務人才，推動「全方位證券理專招募與培訓計畫」，持續招募有潛力的業務人才，並給予新進同仁完整的職前訓練。

新光金控今年以「用心改變世界，用光照亮未來」為徵才招募主軸，陸續於全台進行數十場...
新光金控今年以「用心改變世界，用光照亮未來」為徵才招募主軸，陸續於全台進行數十場校園徵才活動。新光金控/提供
分享

新光金控洗錢防制數位金融
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

市場唯一的長照外溢保單 走路可得保險金

2019-02-25 15:24

西聯匯款攜手亞馬遜 台灣人可現金跨境購物

2019-02-25 14:23

群益金鼎證 五大策略拓版圖

2019-02-25 01:29

王濬智專訪／迎數位行銷元年 群益推三大暖心服務

2019-02-25 01:26

王濬智專訪／陪偏鄉童閱讀 傳播愛的能量

2019-02-25 01:25

名家觀點／從開放銀行到銀行的開放

2019-02-25 00:43

金管會拍板基金自行質借 將釋千億資金活水

2019-02-24 23:58

基金自行質借自律 三不三機制

2019-02-24 23:54

滙豐創新服務 當企業後盾

2019-02-24 23:50

公股銀獵才 擴編理專戰隊

2019-02-24 23:20

公股銀留才…理專福利比照行員

2019-02-24 23:15

富邦金深耕越南 奪兩個第一

2019-02-24 23:14

華映案 京城銀願當重整人

2019-02-24 23:13

北富銀、富邦產 業績三級跳

2019-02-24 23:09

洗錢防治初評草稿出爐 台灣力拚一般追蹤評等

2019-02-24 19:13

華銀全行經理人會議 吳當傑、林知延四面向拚成長

2019-02-24 18:21

富邦越南規模居國銀之首 未來將拓展越南消金業務

2019-02-24 16:26

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:19
看更多

熱門文章

「跌倒了我們站起來」 罷工後華航給內部員工的一封信

2019-02-24 21:37

華為折疊機賣8萬 比三星貴

2019-02-24 23:23

避開大陸 電子代工五雄大擴產

2019-02-24 23:33

生技大震撼 北極星總座解任

2019-02-24 23:23

亞高收債超高殖利率 2019年投資首選

2019-02-24 19:14

洗錢防治初評草稿出爐 台灣力拚一般追蹤評等

2019-02-24 19:13

金管會拍板基金自行質借 將釋千億資金活水

2019-02-24 23:58

手錶名店撤離東區 謝金河：穿戴裝置改變產業生態

2019-02-25 10:09

賓士門檻降低 月薪5萬上班族可以入手

2019-02-24 18:21

Uber駕駛揚言上街頭 林佳龍：時租計費是既有規定

2019-02-25 09:24

網傳桃機公部門徵才？真相是這樣！

2019-02-25 10:54

北極星藥業大變動 創始人為何被換掉？

2019-02-24 22:58

高薪鐵飯碗來了！台電將徵才700人

2019-02-25 11:29

iPhone 6S追單兩成 緯創、可成、大立光進補

2019-02-25 00:15

地價稅清查 鎖定四大類

2019-02-24 23:47

國際駭客入侵金融機構頻傳 金管會要求強化11項資安

2019-02-24 19:20

小米5G新機 超殺價搶市

2019-02-24 23:24

台5大代工廠搶單 斥資500億擴廠

2019-02-24 23:46

名家觀點／從開放銀行到銀行的開放

2019-02-25 00:43

金控大股東高質押人數大降 剩二人

2019-02-24 15:47

比三星折疊機還貴！華為折疊手機Mate X要價8萬元

2019-02-25 06:51

華為推折疊機展現實力…銷量不是重點

2019-02-24 23:13

華映案 京城銀願當重整人

2019-02-24 23:13

公股銀獵才 擴編理專戰隊

2019-02-24 23:20

華航止血 化解內部歧見

2019-02-25 00:26

華為5G摺疊手機驚艷全場 尚立三鏡頭CIS出貨旺

2019-02-25 12:34

贈屋節稅未必管用 忽略這件事恐繳更多稅

2019-02-25 13:14

富邦越南規模居國銀之首 未來將拓展越南消金業務

2019-02-24 16:26

酬勞員工支出 不能扣抵

2019-02-24 23:47

富邦金深耕越南 奪兩個第一

2019-02-24 23:14

群益金鼎證 五大策略拓版圖

2019-02-25 01:29

擁3000萬以上好野人 可拿基金質押投資了

2019-02-25 10:44

小七也賣披薩了 主打三分鐘現烤

2019-02-25 11:52

富邦金南向越南十周年 據點規模居金控首位

2019-02-24 16:39

公股銀留才…理專福利比照行員

2019-02-24 23:15

中華電促成3GPP在台召開5G標準會議

2019-02-24 23:21

基金自行質借自律 三不三機制

2019-02-24 23:54

北極星四大股東…個個有來頭

2019-02-24 23:18

藥華辦現增 擬募資50億

2019-02-24 23:45

美中貿易戰停火？ 孫明德：雖露出曙光，卻還沒有天亮

2019-02-25 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top