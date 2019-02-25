新光金控 今年擬招募4,000名新血

2019-02-25 14:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



首場校園徵才博覽會於3月9日在台灣大學舉行，今年新光金控招募人數目標近4,000人，歡迎各領域的優秀青年學子加入新光，一起揮灑本領，攜手創造更優異的表現。

新光金控在去年併元富證券後，將朝保險、銀行、證券三引擎經營模式發展，除了完整金控一站式 (one-stop-shop service) 全方位金融服務的目標，可望進一步加強海外及大陸市場的布局及業務拓展，發揮合併多重綜效。

新光金控今年以「用心改變世界，用光照亮未來」為徵才招募主軸，除了金融財務本業背景，也歡迎有數位金融、資訊科技、電子商務、金融法務、洗錢防制專業人員的跨界多元人才加入，為集團帶來豐富資源與新氣象。

新光金控暨各子公司預計招募3,000名外勤業務菁英，另外，招募超過100位數位金融資訊及行銷人才，並將培訓50位主力儲備業務主管及MA管理菁英。內勤則提供超過300個各類專業職缺，鼓勵多元背景的各路好手加入新光，一同展新人生。

新光人壽今年擴大招募「數位資訊、行銷及服務人才」，提供優渥薪資、投入豐富資源，全力培育具金融保險專業與數位科技運用的菁英。此外，也廣邀具備資料探勘、統計分析及市場行銷的「客群經營人才」加入，以永續客群經營，提供更優質的商品及服務。

新光銀行近年也著重培養多樣化人才，包含儲備幹部、財富管理、數位金融、行銷業務、經營企劃、金融法務、洗錢防制專業人員等，其中「儲備幹部(MA)培訓計劃」，以培育專業的銀行接班梯隊為目標，除了透過各項金融專業及實務應用等多元課程，強化主管接班人應具備的專業知識與技能，並透過交付MA專案任務、參與經營活動及海外培訓等，讓新光銀行MA成為獨當一面的經營管理主管。