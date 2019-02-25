親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

《還願》為何恐怖？奉獻之前，請先照顧好自己

慶富董座陳慶男剛獲釋 另涉海生館3億詐貸又遭聲押

西聯匯款攜手亞馬遜 台灣人可現金跨境購物

2019-02-25 14:23經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

西聯匯款與亞馬遜今日宣布推出全新支付方式，讓跨境網購消費者能使用現金進行跨境購物。未來台灣消費者在亞馬遜網路商店（Amazon.com）購物，將可採用「Amazon PayCode」下單，至西聯匯款代理商（京城銀行）使用美元現金付款。

西聯匯款表示，這項服務率先在十個國家/區域推出，包括智利、哥倫比亞、香港、印尼、肯亞、馬來西亞、秘魯、菲律賓、台灣，以及泰國，讓偏好現金付款的顧客購買亞馬遜網站琳瑯滿目的商品。

西聯匯款的平台正在幫助亞馬遜開發新的跨境付款選擇Amazon PayCode，處理國際電商交易的外匯、結算、金流條件等複雜要求。消費者只要點選亞馬遜結帳頁面上的PayCode後，就會收到一組獨特的編碼，以及如何在西聯匯款代理商親自付款的資訊。

對於過往沒有合適的支付方式而無法進行網購的消費者來說，這項西聯匯款與亞馬遜的合作將提供他們線上購物的支付管道。

市調公司Forrester Research估計，2022年跨境購物將會佔整體電商銷售額的20%，達到6,300億美元。多樣化選擇、商品品質與金額是消費者選擇跨境網購的主因，但對於那些偏好親自付款或是沒有國際信用卡、金融卡的人而言，欠缺支付管道仍舊是一大挑戰及顧慮。

「對於需要、想要的商品只能從海外購買的顧客，我們正在增加他們使用亞馬遜的機會。」西聯匯款數位業務部（Western Union Digital）資深副總裁暨總經理Khalid Fellahi表示，「這是兩家全球品牌精彩的創新及合作範例，我們提供消費者更多便利及選擇。在一個跨境買家與賣家時常位於不同地理位置、不同金融生態系統的世界中，我們的平台能收取當地貨幣並轉換成商家需要的貨幣種類，有效解決複雜的跨境金流難題。」

「亞馬遜致力於讓世界各地的消費者在亞馬遜網站上購物，讓消費者進行跨境線上購物使用最方便的付款方式相當重要。」亞馬遜支付採納與體驗（Payment Acceptance and Experience）總監Ben Volk表示，「對於沒有國際信用卡或偏好付現金的顧客來說，Amazon PayCode運用西聯匯款讓線上跨境購物成為一個可靠且便利的體驗。

西聯匯款與亞馬遜今日宣布推出全新支付方式，讓跨境網購消費者能使用現金進行跨境購物...
西聯匯款與亞馬遜今日宣布推出全新支付方式，讓跨境網購消費者能使用現金進行跨境購物。圖／聯合報系資料照。
分享

亞馬遜Amazon網購
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

市場唯一的長照外溢保單 走路可得保險金

2019-02-25 15:24

新光金控 今年擬招募4,000名新血

2019-02-25 14:47

群益金鼎證 五大策略拓版圖

2019-02-25 01:29

王濬智專訪／迎數位行銷元年 群益推三大暖心服務

2019-02-25 01:26

王濬智專訪／陪偏鄉童閱讀 傳播愛的能量

2019-02-25 01:25

名家觀點／從開放銀行到銀行的開放

2019-02-25 00:43

金管會拍板基金自行質借 將釋千億資金活水

2019-02-24 23:58

基金自行質借自律 三不三機制

2019-02-24 23:54

滙豐創新服務 當企業後盾

2019-02-24 23:50

公股銀獵才 擴編理專戰隊

2019-02-24 23:20

公股銀留才…理專福利比照行員

2019-02-24 23:15

富邦金深耕越南 奪兩個第一

2019-02-24 23:14

華映案 京城銀願當重整人

2019-02-24 23:13

北富銀、富邦產 業績三級跳

2019-02-24 23:09

洗錢防治初評草稿出爐 台灣力拚一般追蹤評等

2019-02-24 19:13

華銀全行經理人會議 吳當傑、林知延四面向拚成長

2019-02-24 18:21

富邦越南規模居國銀之首 未來將拓展越南消金業務

2019-02-24 16:26

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:19
看更多

熱門文章

「跌倒了我們站起來」 罷工後華航給內部員工的一封信

2019-02-24 21:37

華為折疊機賣8萬 比三星貴

2019-02-24 23:23

避開大陸 電子代工五雄大擴產

2019-02-24 23:33

生技大震撼 北極星總座解任

2019-02-24 23:23

亞高收債超高殖利率 2019年投資首選

2019-02-24 19:14

洗錢防治初評草稿出爐 台灣力拚一般追蹤評等

2019-02-24 19:13

金管會拍板基金自行質借 將釋千億資金活水

2019-02-24 23:58

手錶名店撤離東區 謝金河：穿戴裝置改變產業生態

2019-02-25 10:09

賓士門檻降低 月薪5萬上班族可以入手

2019-02-24 18:21

Uber駕駛揚言上街頭 林佳龍：時租計費是既有規定

2019-02-25 09:24

網傳桃機公部門徵才？真相是這樣！

2019-02-25 10:54

北極星藥業大變動 創始人為何被換掉？

2019-02-24 22:58

高薪鐵飯碗來了！台電將徵才700人

2019-02-25 11:29

iPhone 6S追單兩成 緯創、可成、大立光進補

2019-02-25 00:15

地價稅清查 鎖定四大類

2019-02-24 23:47

國際駭客入侵金融機構頻傳 金管會要求強化11項資安

2019-02-24 19:20

小米5G新機 超殺價搶市

2019-02-24 23:24

台5大代工廠搶單 斥資500億擴廠

2019-02-24 23:46

名家觀點／從開放銀行到銀行的開放

2019-02-25 00:43

金控大股東高質押人數大降 剩二人

2019-02-24 15:47

比三星折疊機還貴！華為折疊手機Mate X要價8萬元

2019-02-25 06:51

華為推折疊機展現實力…銷量不是重點

2019-02-24 23:13

華映案 京城銀願當重整人

2019-02-24 23:13

公股銀獵才 擴編理專戰隊

2019-02-24 23:20

華航止血 化解內部歧見

2019-02-25 00:26

華為5G摺疊手機驚艷全場 尚立三鏡頭CIS出貨旺

2019-02-25 12:34

贈屋節稅未必管用 忽略這件事恐繳更多稅

2019-02-25 13:14

富邦越南規模居國銀之首 未來將拓展越南消金業務

2019-02-24 16:26

酬勞員工支出 不能扣抵

2019-02-24 23:47

富邦金深耕越南 奪兩個第一

2019-02-24 23:14

群益金鼎證 五大策略拓版圖

2019-02-25 01:29

擁3000萬以上好野人 可拿基金質押投資了

2019-02-25 10:44

小七也賣披薩了 主打三分鐘現烤

2019-02-25 11:52

富邦金南向越南十周年 據點規模居金控首位

2019-02-24 16:39

公股銀留才…理專福利比照行員

2019-02-24 23:15

中華電促成3GPP在台召開5G標準會議

2019-02-24 23:21

基金自行質借自律 三不三機制

2019-02-24 23:54

北極星四大股東…個個有來頭

2019-02-24 23:18

藥華辦現增 擬募資50億

2019-02-24 23:45

美中貿易戰停火？ 孫明德：雖露出曙光，卻還沒有天亮

2019-02-25 11:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top