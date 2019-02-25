西聯匯款攜手亞馬遜 台灣人可現金跨境購物

2019-02-25 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



西聯匯款與亞馬遜今日宣布推出全新支付方式，讓跨境網購消費者能使用現金進行跨境購物。未來台灣消費者在亞馬遜網路商店（Amazon.com）購物，將可採用「Amazon PayCode」下單，至西聯匯款代理商（京城銀行）使用美元現金付款。

西聯匯款表示，這項服務率先在十個國家/區域推出，包括智利、哥倫比亞、香港、印尼、肯亞、馬來西亞、秘魯、菲律賓、台灣，以及泰國，讓偏好現金付款的顧客購買亞馬遜網站琳瑯滿目的商品。

西聯匯款的平台正在幫助亞馬遜開發新的跨境付款選擇Amazon PayCode，處理國際電商交易的外匯、結算、金流條件等複雜要求。消費者只要點選亞馬遜結帳頁面上的PayCode後，就會收到一組獨特的編碼，以及如何在西聯匯款代理商親自付款的資訊。

對於過往沒有合適的支付方式而無法進行網購的消費者來說，這項西聯匯款與亞馬遜的合作將提供他們線上購物的支付管道。

市調公司Forrester Research估計，2022年跨境購物將會佔整體電商銷售額的20%，達到6,300億美元。多樣化選擇、商品品質與金額是消費者選擇跨境網購的主因，但對於那些偏好親自付款或是沒有國際信用卡、金融卡的人而言，欠缺支付管道仍舊是一大挑戰及顧慮。

「對於需要、想要的商品只能從海外購買的顧客，我們正在增加他們使用亞馬遜的機會。」西聯匯款數位業務部（Western Union Digital）資深副總裁暨總經理Khalid Fellahi表示，「這是兩家全球品牌精彩的創新及合作範例，我們提供消費者更多便利及選擇。在一個跨境買家與賣家時常位於不同地理位置、不同金融生態系統的世界中，我們的平台能收取當地貨幣並轉換成商家需要的貨幣種類，有效解決複雜的跨境金流難題。」