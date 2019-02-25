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全台地牛頻翻身 這家房仲3月前成交就送地震險

2019-02-25 13:58經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

東部近日地震不斷，從宜蘭、台北至台南等，都發生規模4級以上地震，對此，太平洋房屋率先推出的「地震險」，意即「買屋就送150萬地震基本險」活動，自2月25日起至3月份底買屋成交，就送一年期住宅地震基本險，保額最高150萬元，保障消費者住家安全。

根據住宅地震保險基金統計，截至2018年12月31日止住宅地震險有效保單件數為300萬戶，全國平均投保率為34.53%，早期從2%提高到今日的34%多，雖然已經成長17倍，還有約569萬戶的屋主，並沒有投保住宅地震險。

為保障消費者住家安全，太平洋房屋副總經理章克勤指出，太平洋房屋首創房仲業買屋送地震險的活動，是為了守護消費者的家園，而用心服務每個消費者是太平洋房屋一直不變的初衷，同時希望讓消費者深刻體會居家財產安全性需多方顧慮。

全台目前六成六的房屋未投保地震險，凸顯出民眾分散風險降低地震損失的觀念不足，目前住宅地震險保額最高150萬元，臨時住宅費用20萬元，每一保戶每年保費為1,350元，平均下來，每月僅需支出112.5元，負擔並不重。

因此，太平洋房屋推出「買屋就送150萬地震基本險」活動，主要目的除提升國人對地震險的重視，更重要的是將服務精神延伸到守護每個消費者的家。

地震險房仲
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