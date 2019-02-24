親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

沖繩美軍基地搬遷公投 出口民調多數民眾否決

iPhone用戶小心！你買房預算跟經期 App傳給臉書了

國際駭客入侵金融機構頻傳 金管會要求強化11項資安

2019-02-24 19:20經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

近期頻傳國際金融機構受駭客入侵事件，金管會請金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）研提相關案例，彙整提出入侵樣態及防護建議，日前並發函給各金融同業公會，轉知金融機構加強資安防護。

知情官員表示，近期國際駭客入侵事件態樣，主要包括資安公司Cylance在去年10月發布研究報告指出，駭客組織利用Panda Banker惡意程式，攻擊美國、加拿大及日本的金融機構用戶。

當受害者瀏覽特定金融機網頁時，在瀏覽器中注入惡意腳本，目的在竊取受害者機敏資料，如銀行帳戶、信用卡與網路錢包資訊等。

還有，「FAST Cash」是北韓政府用來攻擊特定金融機構ATM系統的手法代號，可歸類於ATM盜領（ATM Cash-out）攻擊手法，犯罪組織利用偽冒的磁條卡，針對特定金融機構帳戶在本地或遠端ATM進行盜領，且能繞過既有的控管或提領限制，在短時間內大規模盜領，最終造成金融機構重大損失。

美國FBI也警告，金融犯罪集團近期可能對銀行或支付卡處理中心發動ATM cash-out攻擊，利用偽冒磁條卡片，在短時間內進行大規模的盜領等。

F-ISAC建議，應加強11項資安防護措施：

第一，定期檢視並監控特權帳號的活動。

第二，定期針對管控機制進行驗證作業，確保機制正常運作且有效。

第三，監控交易系統是否有異常行為（如嘗試同時間多點登入，或非上班時間嘗試登入）。

第四，監控系統是否有異常的行程序，或建立應用程式白名單，防止惡意程式的執行。

第五，強化系統介接的安全防護或監控機制，防止因中間人攻擊造成的交易偽冒或竄改。

第六，強化管理者帳戶的認證機制，強化密碼強度或採用雙因素認證。

第七，監控是否有對外的異常連線，或建立連線白名單。

第八，建立防毒閘道，過濾郵件附件或網路下載內容。

第九，定期進行弱點掃描，並依風險評估等級，及時更新或修補系統漏洞。

第十，定期進行社交工程演練，強化人員資安意識。

第十一，訂定事件應變處理計畫，落實事件管理機制，以強化網路資安事件處理時效。

資安ATM
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

華銀全行經理人會議 吳當傑、林知延四面向拚成長

2019-02-24 18:21

富邦越南規模居國銀之首 未來將拓展越南消金業務

2019-02-24 16:26

五大銀行房貸利率 25日揭曉

2019-02-24 00:46

央行新任監事名單 曹添旺、鄭桂蕙入列

2019-02-24 00:46

匯市最前線／台幣交投冷 拚突圍

2019-02-24 00:09

央行弄錯千元鈔上的植物？發行局長出面喊冤

2019-02-23 18:50

牛市反撲 1月基金規模大增創單月史第七大

2019-02-23 14:11

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:19

大同處分資產流程 將被檢視

2019-02-22 02:27

壽險外匯準備金 暫不放寬

2019-02-22 02:27

獵雷艦案 金管會等三部會遭糾正

2019-02-22 02:27

南山團體年金險 退休好幫手

2019-02-22 02:27

停售效應 壽險傳統保單大賣

2019-02-22 02:08

長扶險也不賣了 保戶搶購

2019-02-22 02:08

公股銀打拚海外 三路出擊

2019-02-22 00:01

公股銀加碼美債 今年上看千億元

2019-02-21 23:48

人民幣存款失寵 總額連四降

2019-02-21 23:45

人民幣利率直直落 投資人縮手

2019-02-21 23:39
看更多

熱門文章

Line@收費新制 投顧、電商好傷

2019-02-24 00:21

華為拉供應鏈赴中國 封測台廠考量現實不受制

2019-02-24 09:39

20-24歲達12%…青年失業率 比金融海嘯期高

2019-02-24 00:58

核電廠主控室包封測試一直拖 台電說話了

2019-02-23 22:17

英特爾明年推晶片 蘋果5G手機恐落隊

2019-02-24 00:15

LINE@將漲價 衝擊網紅經濟

2019-02-23 23:52

MWC25日上秀 台廠強攻5G技術

2019-02-24 00:47

鎳價走高 不銹鋼廠利多

2019-02-24 00:17

華為遊說供應鏈登陸 台灣半導體需防排擠效應

2019-02-24 10:25

LINE@漲價／賀鳴珩：群組經營已是趨勢

2019-02-24 00:19

AI學校開學 培育下個台積電

2019-02-24 00:19

中油宣布 汽油25日不調價、柴油漲0.4元

2019-02-24 12:35

在地心產業／石山丘麵包飄香 名氣小店活絡石岡

2019-02-23 23:52

匯市最前線／台幣交投冷 拚突圍

2019-02-24 00:09

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59

金控大股東高質押人數大降 剩二人

2019-02-24 15:47

布局5G接軌國際 5G標準會議明在台舉辦

2019-02-24 13:44

五大銀行房貸利率 25日揭曉

2019-02-24 00:46

LINE@漲價／專家：應先評估客戶黏著度

2019-02-24 00:19

富邦越南規模居國銀之首 未來將拓展越南消金業務

2019-02-24 16:26

蟬聯15年 清水服務區登國道服務區業績王

2019-02-24 15:34

大同土城土地 26日開標

2019-02-24 00:45

青年就業／台青就業 未隨景氣好轉

2019-02-24 01:00

台灣AI學校培育7000大軍 催生下一個台積電

2019-02-24 00:07

維持亞鄰最低價 中油周一汽油不調，柴油漲0.4元

2019-02-24 14:10

青年就業／初入職場 難獲滿意薪資

2019-02-24 01:00

央行新任監事名單 曹添旺、鄭桂蕙入列

2019-02-24 00:46

創業超新星／鄧筱蓉…精通數據 捍衛居住正義

2019-02-24 00:56

企業留才 幫員工保年金險

2019-02-24 00:24

賓士門檻降低 月薪5萬上班族可以入手

2019-02-24 18:21

創業超新星／安富財經當估價王 即時掌握房價漲跌

2019-02-24 00:56

汽油維持亞鄰最低價 中油本週吸收成本2.4億

2019-02-24 13:08

致勝心法／四大關鍵 抓住FinTech浪潮

2019-02-24 00:56

電價漲不漲3月拍板 物價穩定成關鍵

2019-02-24 10:21

鎳價波動大 牽動投資策略

2019-02-24 00:16

創業超新星／研發獨家技術 安富財經競爭力再升級

2019-02-24 00:56

富邦金南向越南十周年 據點規模居金控首位

2019-02-24 16:39

洗錢防治初評草稿出爐 台灣力拚一般追蹤評等

2019-02-24 19:13

外國原產地鋼鐵產品輸往歐盟 出口報關應檢附加工證明

2019-02-23 22:28

印尼穆斯林愛美 商機爆發

2019-02-24 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top