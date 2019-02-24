國際駭客入侵金融機構頻傳 金管會要求強化11項資安

2019-02-24 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



近期頻傳國際金融機構受駭客入侵事件，金管會請金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）研提相關案例，彙整提出入侵樣態及防護建議，日前並發函給各金融同業公會，轉知金融機構加強資安防護。

知情官員表示，近期國際駭客入侵事件態樣，主要包括資安公司Cylance在去年10月發布研究報告指出，駭客組織利用Panda Banker惡意程式，攻擊美國、加拿大及日本的金融機構用戶。

當受害者瀏覽特定金融機網頁時，在瀏覽器中注入惡意腳本，目的在竊取受害者機敏資料，如銀行帳戶、信用卡與網路錢包資訊等。

還有，「FAST Cash」是北韓政府用來攻擊特定金融機構ATM系統的手法代號，可歸類於ATM盜領（ATM Cash-out）攻擊手法，犯罪組織利用偽冒的磁條卡，針對特定金融機構帳戶在本地或遠端ATM進行盜領，且能繞過既有的控管或提領限制，在短時間內大規模盜領，最終造成金融機構重大損失。

美國FBI也警告，金融犯罪集團近期可能對銀行或支付卡處理中心發動ATM cash-out攻擊，利用偽冒磁條卡片，在短時間內進行大規模的盜領等。

F-ISAC建議，應加強11項資安防護措施：

第一，定期檢視並監控特權帳號的活動。

第二，定期針對管控機制進行驗證作業，確保機制正常運作且有效。

第三，監控交易系統是否有異常行為（如嘗試同時間多點登入，或非上班時間嘗試登入）。

第四，監控系統是否有異常的行程序，或建立應用程式白名單，防止惡意程式的執行。

第五，強化系統介接的安全防護或監控機制，防止因中間人攻擊造成的交易偽冒或竄改。

第六，強化管理者帳戶的認證機制，強化密碼強度或採用雙因素認證。

第七，監控是否有對外的異常連線，或建立連線白名單。

第八，建立防毒閘道，過濾郵件附件或網路下載內容。

第九，定期進行弱點掃描，並依風險評估等級，及時更新或修補系統漏洞。

第十，定期進行社交工程演練，強化人員資安意識。

第十一，訂定事件應變處理計畫，落實事件管理機制，以強化網路資安事件處理時效。