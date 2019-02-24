房市回溫 兆豐銀推出線上房價估價及房貸試算

2019-02-24 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



去年全台房屋買賣移轉棟數走穩到27.8萬棟水準，今年房市回溫持續，元月土增稅稅收創房地合一稅上路以來新高。為深化房貸服務、搶攻數位商機，兆豐銀行推出「房貸e把兆」互動式即時估價、房貸試算平台，應用大數據提供行情資訊，及房貸試算。

兆豐銀行表示，「房貸e把兆」彙整近50萬筆內政部最新實價登錄資料與30萬筆食、衣、住、行、育、樂等生活設施資訊，結合Google地圖讓使用者可查詢房屋周遭房價行情及鄰近生活圈設施，並利用房屋條件與市場資訊，應用大數據提供行情資訊。

使用者只要進一步輸入相關資訊，就可試算貸款額度、利率及依據自身需求，調整貸款期間、寬限期等條件，計算出每月還款金額，並可讓使用者快速了解其適用之房貸方案及相關貸款條件，以服務使用者不論購屋、理財、養老等各式貸款資金需求。

兆豐銀行表示，市場上的線上房貸試算服務，大多不提供周邊房價，或僅結合實價登錄資料呈現周邊房屋成交價格，卻未納入貸款試算功能。為滿足房貸客戶的需求，兆豐銀行整合實價登錄、政府公開資料及估價模型等資料，透過機器學習方式持續優化預估行情成果，為房貸客戶提供完整的線上一站式服務。