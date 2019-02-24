富邦越南規模居國銀之首 未來將拓展越南消金業務

2019-02-24 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



富邦金控旗下台北富邦銀行與富邦產險2008年相繼於越南設立分行與全資子公司，迄今屆滿十週年，為越南據點最多的台資銀行與產險公司，規模居台灣金控業之首。

北富銀與富邦產險共同在越南胡志明市舉辦「前進越南十周年」感恩慶祝活動，富邦金控董事長蔡明興親自出席，宣示富邦金控將積極擴大服務台商及深耕在地化經營的決心。

蔡明興表示，北富銀目前在越南已有胡志明市、河內及平陽三家分行，越南富邦產險則於胡志明市、河內、平陽、同奈皆設有據點。

富邦金控董事長蔡明興表示，越南有人口紅利，並具有龐大內需市場的發展潛力，是目前經濟發展最快的新興國家之一，未來成長空間可期，為富邦金控布局東協市場的重點區域。

除了銀行與產險外，富邦人壽亦於2011年在越南成立子公司，目前已有11個據點，使得富邦於越南的版圖布局更加完整。