富邦越南規模居國銀之首 未來將拓展越南消金業務
富邦金控旗下台北富邦銀行與富邦產險2008年相繼於越南設立分行與全資子公司，迄今屆滿十週年，為越南據點最多的台資銀行與產險公司，規模居台灣金控業之首。
北富銀與富邦產險共同在越南胡志明市舉辦「前進越南十周年」感恩慶祝活動，富邦金控董事長蔡明興親自出席，宣示富邦金控將積極擴大服務台商及深耕在地化經營的決心。
蔡明興表示，北富銀目前在越南已有胡志明市、河內及平陽三家分行，越南富邦產險則於胡志明市、河內、平陽、同奈皆設有據點。
富邦金控董事長蔡明興表示，越南有人口紅利，並具有龐大內需市場的發展潛力，是目前經濟發展最快的新興國家之一，未來成長空間可期，為富邦金控布局東協市場的重點區域。
除了銀行與產險外，富邦人壽亦於2011年在越南成立子公司，目前已有11個據點，使得富邦於越南的版圖布局更加完整。
展望下一個十年，蔡明興表示，因應「新南向」政策及市場需求，富邦金控將持續深耕越南在地市場。北富銀將積極擴大服務台商及深耕在地客群，除了做為越南台商及企業的最佳金融夥伴，同時將將跨足消金版圖，切入個人房信貸等消金業務，提升服務客戶的廣度及深度，為當地逐漸成熟的消金市場提供更優質的服務及產品，滿足客戶在地化及國際化的多元需求。
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