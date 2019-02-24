金控大股東高質押人數大降 剩二人

2019-02-24 15:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



根據金管會最新揭露的資訊，去年底止，國內金控公司董監事及大股東持股質押比率超過50%者，大幅降至二位，這兩位的質押比率也明顯低於前年底。

金管會從2006年開始對外揭露金融機構大股東及董監事股票質押資訊，當時金控有高達28位大股東及董監事持股質押比率超過50%，隨著資訊日益透明化後，及主管機關對公司治理的重視，持股高質押的人數逐步下降。

2015年質押比率超過50%的人數，更首度降至兩位數以下，去年底再減少剩二位，創歷年新低。

金融業者表示，金管會對外揭露個別金融機構大股東及董監事持股質押比率，是希望藉由透明化、市場監督機制，促使金融機構大股東及董監事不要做高度財務槓桿操作，幾年下來，這樣的政策已產生明顯效果。

根據金管會資料，去年12月止，國內金控公司董監事及大股東持股質押比率超過50%者，有兩位，比前年底的三位再減少一位。

包括開發金、新光金各有一位董事，持股押質比率分別為86.43%、61.56%，這兩位的質押比率也分別低於前年底的94.76%、72.99%。

此外，在全體董監事持股質押部分，質押比率超過50%者，最多時期曾多達五家，近幾年也逐步減少，到去年底止，仍只有開發金一家，其質押比率也逐步降低，去年底為59.09%，低於前年底的64.78%。

另外，全體董監事持股質押比率掛零的金控公司家數，也明顯增加，過去最少時僅一家，前年底有八家，去年底再增為十家。

包括富邦金、玉山金、兆豐金、台新金、國票金、永豐金、第一金、合庫金、日盛金及台灣金等十家金控公司。

至於非金控旗下的銀行及保險公司，大股東及董監事持股質押比率，也同樣呈現下降情況。