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央行弄錯千元鈔上的植物？發行局長出面喊冤

2019-02-23 18:50經濟日報 記者陳美君╱即時報導

身為新台幣鈔票的發行決策機關，中央銀行竟然把千元鈔票上印製的植物名稱弄錯了？針對多家媒體今（23）日發布的新聞，中央銀行發行局局長施遵驊今晚出面喊冤，強調並不是央行把植物的名稱弄錯，而是這個植物有了個新的名稱，以前統稱為玉山薊，從2月中開始，因為學者命名，它有了新名字，叫做「塔塔加薊」。

拿出千元大鈔、翻開背面的左下角，有一種台灣特有種植物，央行曾指出，這種植物的名稱叫做「玉山薊」，但國立中興大學研究團隊2月14日在國際期刊上發表了這種植物的最新名稱，叫做「塔塔加薊」，原因是因為這種植物是在玉山的塔塔加地區附近發現的台灣特有種。

施遵驊晚間說，有媒體說，央行把千元大鈔背面的植物名字搞錯了，其實根本沒有這回事，因為這種植物是屬於玉山薊家族的一種，因為這種植物很美，早在民國89年，就印製在千元鈔票上。

至於會鬧出央行弄錯植物名稱的烏龍新聞，是因為中興大學森林學系副教授曾彥學與博士生張之毅等人，2月14日在國際期刊《PhytoKeys》發表論文〈台灣新物種塔塔加薊（菊科）〉（Cirsium tatakaense （Compositae）, a new species from Taiwan），直指塔塔加薊與玉山薊的葉片形狀、胞果、染色體數目都很相似，但是塔塔加薊葉片較窄、小花與苞片更多，因此給了這種植物一個新的名稱，叫做「塔塔加薊」，在此之前，國際間並未替這種植物命名。

「不能因為我以前名為施遵驊，後來改名叫施XX，就說我以前弄錯了名字」，施遵驊笑稱，我們可以說，這種植物以前是玉山薊的family，而它現在有了自己的新名字。

施遵驊還說，由此可知，千元鈔的設計者實在很有眼光，認為這種植物特別美觀，才會放在千元鈔券上，當初設計的人眼光非常獨到。

央行千元鈔票背面左下方的植物，最近被正名為「塔塔加薊」。（照片來源：央行數位券幣...
央行千元鈔票背面左下方的植物，最近被正名為「塔塔加薊」。（照片來源：央行數位券幣博物館）
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