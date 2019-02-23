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百年華銀舉行經理人會議 朝四大面向精進

2019-02-23 18:02經濟日報 記者陳美君╱即時報導

華南銀行今（23）日召開「108年度全行經理人業務研討會議」，董事長吳當傑、副董事長林知延、總經理鄭永春、所有高階主管及海內外營業單位經理人共計2百餘人參與盛會，會中並邀請國家發展委員會副主委鄭貞茂就「美中貿易戰對國際經貿及台灣企業的影響」作專題演講。

今年是華南銀行成立第100年，因此華南銀行108年度以「守護初衷 永續華銀」作為營運主軸，董事長吳當傑開場致詞首先說明今年的營運主軸『初衷』的意義，即是一開始心中的願望，而這份願望就是讓華南銀行永續發展，日前屏東大鵬灣燈會中在全場數萬人及電視機前數百萬的觀眾眼前，由無人機在夜晚的天空中照亮出華南銀行100年的logo，身為華南銀行的一份子，感覺到是一種驕傲，是一種喜悅，更有責任要為永續華銀作努力。

吳當傑接下來肯定全體經理人的努力，107年度華銀才能有亮麗的獲利表現，以及逐漸紮根的風險管理與法遵文化，而資產品質也展現最好的狀況，展望108年度，仍需要調整獲利結構，擴大存放利差，並以提升利息淨收益及手續費收益作為獲利支柱。

吳當傑強調風險管理與業務推展應如同天秤一樣維持平衡，兩者同等重要，並鼓勵前、後台人員應多互動、多溝通及多傾聽，全體經理人要在風險管理得宜下，做好業務拓展，服務客戶。

展望今年，吳當傑對華南銀行充滿信心，並以「穩中求新求變」六字與全體經理人共同勉勵，隨時掌握國際經濟情勢的變化，做好敏銳因應，在四大面向持續精進：強化OBU及海外分行業務動能，並提升中小企業放款、針對財富管理業務之客群面、商品面、通路面、組織面及系統面全面優化，提升財富管理手續費收入。持續提升財務操作績效。針對法遵、防制洗錢文化持續紮根，並做好三道防線工作。

副董事長林知延致詞時表示，華南銀行成立100周年，許多人詢問怎麼樣的企業可以經營100年，首先要符合股東、客戶、同仁的需求，再來就是持續提供民眾及企業各項金融服務，也就是過去一直強調的，要擔任客戶的財務醫生。近幾年隨著FinTech發展，越來越多人會使用科技的服務，但這不代表就會帶給民眾附加價值，而華南銀行的定位就是要擔任客戶的財務醫生，面對面提供客戶服務，包含個人及企業在資產或負債上的需求，協助解決各種財務上的問題，進行更完整的財務規劃，這樣一來就不需害怕金融科技的挑戰。

總經理鄭永春除就108年業務方針對三大獲利支柱提出具體作法，並在會中提醒同仁應特別注意美中貿易摩擦而帶來的全球經濟與金融市場之影響，做好因應作為。

吳當傑期勉全行經理人發揮齊心向前的動力，持續精進努力，再創佳績，朝向下一個100年永續發展。

華南銀行董事長吳當傑於今（23）日召開的「108年度全行經理人業務研討會議」期勉...
華南銀行董事長吳當傑於今（23）日召開的「108年度全行經理人業務研討會議」期勉全體經理人穩中求新求變。圖／華銀提供
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