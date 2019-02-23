牛市反撲 1月基金規模大增創單月史第七大

2019-02-23 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



歷經去年第4季的大逃殺後，2019年來全球金融展開牛市反撲，投資氣氛亦由空轉多，帶動1月國內投信基金規模大幅成長，達2兆7733億元，為2004年6月來最大紀錄，單月規模排居史上第七大。

根據投信投顧公會資料統計，截至2019年1月底為止，投信整體基金規模達2兆7733億元，較去年12月增加2014億元，月增率7.83%。依據歷史紀錄，只有2004年1到6月的單月規模超過2.7兆元。

若按類型區分，1月增加最多的是跨國投資指數股票型、跨國股票型、一般債券型與國內貨幣市場型基金，分別增加1312、267、226與181億元；反觀，減少最多的是國內投資指數股票型基金，月減187億元。

第一金投信指出，1月規模大幅成長主要原因有三：一是大型機構法人資金挪移，轉進債券ETF；二是去年第4季股市超跌，創造反彈空間，跨國投資股票型基金紛紛繳出不錯的報酬；三是美中貿易談判露曙光、聯準會暫緩升息，投資氣氛由空轉多。

展望後市，第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧表示，雖然全球經濟成長動能趨緩，市場對牛市反撲能否延續存疑，因此未來仍存在波動的可能性，但分析師對於企業財報高增長的預期已有下修，正是去年第4季股市回檔的原因，預估今年企業盈餘仍將溫和成長，有利支撐股市表現。

呂彥慧強調，市場評價並非一面倒的情況下，不見得是壞事，投資人若能處變不驚，做好資產配置，並透過定期定額分批布局，仍有機會在波動中勝出。

策略上，建議積極型投資人可配置在兩大類股票型基金，一是長期趨勢明確的產業、二是跌深且負乖離較大的單一國家股市；而穩健型與保守型投資人，除了上述資產外，可適度搭配高股息或配息型的基金，降低投資組合波動度。