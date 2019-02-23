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台股行情好！近一周報酬率也都是正數

2019-02-23 10:37經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

中貿易持續談判、美國國會達成初步協議以避免政府停擺等消息，讓市場投資情緒有所回溫；境外基金一周的表現，又以能源相關的基金產品表現最出色，台股基金近一周的報酬率也都是正數，代表農曆年後台股的行情很熱絡。

本周台股基金一周前十名當中，又以安聯投信表現最出色，旗下的基金產品拿下近一周第一名及第二名，第一名的安聯台灣大壩基金近一周漲幅3.63%，近三個月的漲幅更達14.62%，年初到現在漲幅為12.39%。本周台股基金前三檔產品為安聯台灣大壩基金、安聯台灣智慧基金及貝萊德寶利基金。

至於境外基金一周的表現，又以能源相關的基金產品表現最出色，第一名為施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積、漲幅為7.01%；第二名為新加坡大華黃金及綜合基金，漲幅為6.45%；第三名為富蘭克林黃金基金 A、漲幅為5.91%。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，受惠全球市場逐漸回溫，農曆年後，台股站回萬點，其中，電子指數和櫃買指數均持續回升。

從產業狀況來看，市場投資信心在國際大型科技公司宣稱今年第1季是谷底，市場轉樂觀帶動下有逐漸回溫的跡象。另一方面，市場預期新一波寬鬆周期的到來，也對近期市場起了提振的作用。

台股基金為例近一周全數正報酬。其餘的法人則認為，至於在資金面和技術面上，近期資金面與技術都是轉多的現象，惟短線漲多，大盤可能會先休息，類股輪漲頻繁，特別要注意外資的動向是否可以延續台股的動能。

台股台灣大境外基金
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