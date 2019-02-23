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投資業界關注Line@調價 賀鳴珩：群組及社群經營是趨勢

2019-02-23 10:34經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

Line@生活圈要被整合至Line官方帳號，群發訊息收費被調高，引起投顧老師反彈，消息經本報披露後，不少投資業界人士也對此事表示關注，Line@這次調整費用，對於經營社群的投資業界人士，明顯感受到成本上升的危機。

Line@生活圈通知用戶，自4月18日起，將「Line@生活圈」、「Line官方帳號」、「Line Business Connect」、「Line Customer Connect」等產品進行服務及功能整合，並將名稱取為「Line官方帳號」。分低用量、中用量及高用量用戶分級收費。訊息則數計算以（發送次數）＊（目標好友數）＝（總訊息發送數）來計算，經由費用的調整， 群發費用將大增。

券商公會理事長賀鳴珩今（23）日指出，隨著網路時代的來臨，群組及社群的經營已是證券業界努力的方向，但是同時也面臨兩大難題，如人的辨識性及資訊的不可確定性，在無法解決這兩大問題下，群組及社群經營只能作為投資業界單方面訊息傳送，不能作為證券下單之用。

賀鳴珩說表示，目前各券商有各自傳送訊息給客戶的方式，投顧業者及一般投資業界人士使用Line@的機會較多，是否會因Line@調整收費，而改變現行作法，仍有待觀察。但由於群組經營已是一個趨勢，券商公會也將與主管機關溝通，以了解在法規上，是否也能配合網路時代的需要，進行一些調整。

賀鳴珩
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