中華電搶食「點數經濟」大餅 推Hami Point1點等於1元

2019-02-23 09:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



點數經濟發燒，電信龍頭中華電信也推出「Hami Point」，1點等於1元，點數如同現金，且除了在中華電信門市消費能快速集點外，中華電信也與多樣通路如四大超商、丹堤咖啡、星巴克、KFC、摩斯漢堡、屈臣氏、威秀影城、家樂福等超過50家品牌合作，讓消費者方便兌換，且即使是不同的點數形式，如 LINE Points、Asia Miles、UUPON、OPEN POINT也都能交換成Hami Point。

此外，中華電信全民「Hami Point點數人網路打卡任務」活動也自今（23）日起跑，活動中知名投資理財專家-艾蜜莉將現身分享理財的正確觀念、建議Hami Point使用小技巧及點出Hami Point特色優點，分享如何在生活、旅遊中省荷包將小點數變大錢。

將於連續兩個周末（2月23日周六、2月24日周日，以及3月2日周六、3月3日周日）假日，在信義商圈、華山文化創意產業園區、西門商圈、台北車站前廣場舉辦「Hami Point點數人網路打卡任務」，讓消費者能充分體驗Hami Point的輕鬆兌點的聰明消費之道。

點數經濟近年盛行，許多銀行、網路商城及電信為滿足消費需求，在集點兌換內容也越來越多樣化，「點數」不再是超商的專利，也成為各大門市品牌、銷售通路吸引消費者的必選方式之一。

中華電信表示，近年來社群軟體也搭配行動支付集點成為主流風潮，越來越多現金回饋點數的活動出現。在這經濟不景氣的時代，點數回饋對消費者而言是另類的聰明生活新選擇。

為了滿足消費者的便利快速需求，中華電信也推動Hami Point，消費者申辦中華電信業務，或至Hami Point的合作通路消費（如Booking.com、生活市集…等），都可以獲得Hami Point回饋，3月31日前使用Hami Pay綁定指定信用卡消費，每筆還可享3%Hami Point回饋，讓消費者在生活中有更多元的選擇。

此外Hami Point也與各家點數合作，能進行「點數交換」的方式獲得Hami Point 增加流通性，有近10種點數類別能進行交換增加Hami Point的收集，也為Hami Point的會員帶來更多的福利，未來也預計與更多通路合作，提供給消費者全面優惠及便利，也將開拓新的點數藍圖，引領下一波「點數經濟」。

艾蜜莉指出，理財其實並不困難，就像是一種習慣，是需要時間慢慢被培養出來，從學習點數累積開始，做為理財的第一步，可以為自己荷包省去很多不必要的冤枉錢。