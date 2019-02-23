親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

高雄包子、台北猴子…挨罵的藝術 福祿猴跟韓國瑜最懂

柯侯會破局！ 侯友宜腰傷、柯文哲獨撐雙北論壇

中華電搶食「點數經濟」大餅 推Hami Point1點等於1元

2019-02-23 09:07經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

點數經濟發燒，電信龍頭中華電信也推出「Hami Point」，1點等於1元，點數如同現金，且除了在中華電信門市消費能快速集點外，中華電信也與多樣通路如四大超商、丹堤咖啡、星巴克、KFC、摩斯漢堡、屈臣氏、威秀影城、家樂福等超過50家品牌合作，讓消費者方便兌換，且即使是不同的點數形式，如 LINE Points、Asia Miles、UUPON、OPEN POINT也都能交換成Hami Point。

此外，中華電信全民「Hami Point點數人網路打卡任務」活動也自今（23）日起跑，活動中知名投資理財專家-艾蜜莉將現身分享理財的正確觀念、建議Hami Point使用小技巧及點出Hami Point特色優點，分享如何在生活、旅遊中省荷包將小點數變大錢。

將於連續兩個周末（2月23日周六、2月24日周日，以及3月2日周六、3月3日周日）假日，在信義商圈、華山文化創意產業園區、西門商圈、台北車站前廣場舉辦「Hami Point點數人網路打卡任務」，讓消費者能充分體驗Hami Point的輕鬆兌點的聰明消費之道。

點數經濟近年盛行，許多銀行、網路商城及電信為滿足消費需求，在集點兌換內容也越來越多樣化，「點數」不再是超商的專利，也成為各大門市品牌、銷售通路吸引消費者的必選方式之一。   

中華電信表示，近年來社群軟體也搭配行動支付集點成為主流風潮，越來越多現金回饋點數的活動出現。在這經濟不景氣的時代，點數回饋對消費者而言是另類的聰明生活新選擇。

為了滿足消費者的便利快速需求，中華電信也推動Hami Point，消費者申辦中華電信業務，或至Hami Point的合作通路消費（如Booking.com、生活市集…等），都可以獲得Hami Point回饋，3月31日前使用Hami Pay綁定指定信用卡消費，每筆還可享3%Hami Point回饋，讓消費者在生活中有更多元的選擇。

此外Hami Point也與各家點數合作，能進行「點數交換」的方式獲得Hami Point 增加流通性，有近10種點數類別能進行交換增加Hami Point的收集，也為Hami Point的會員帶來更多的福利，未來也預計與更多通路合作，提供給消費者全面優惠及便利，也將開拓新的點數藍圖，引領下一波「點數經濟」。

艾蜜莉指出，理財其實並不困難，就像是一種習慣，是需要時間慢慢被培養出來，從學習點數累積開始，做為理財的第一步，可以為自己荷包省去很多不必要的冤枉錢。

艾蜜莉也提到：「我那天申辦光世代網路，一次就獲得4,000點，4,000點就是4,000元，我都可以過個10天了！或是平常早上都會到超商購買咖啡的習慣，將超商點數轉換成Hami Point我就可以用Hami Point到合作通路消費了，這就是一個新形態的理財模式，其實理財不難，可以讓我們收集小點數省去冤枉錢，輕鬆理財。」

中華電信Hami Point不只與各家點數合作，更有超過14,000個門市可提供...
中華電信Hami Point不只與各家點數合作，更有超過14,000個門市可提供快速兌換。 圖／中華電信提供
分享

中華電信超商
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

5G實驗網傳捷報 遠傳全台首發5G數據通話測試成功

2019-02-22 15:30

臉書從第三方App蒐個資 非用戶也難逃魔掌

2019-02-23 08:29

Razer證實裁撤2%員工 可能影響Razer Phone 3是否接續推出

2019-02-22 14:32

三星折疊機要價6萬元 全球最貴

2019-02-21 23:35

三星3錯誤 恐步蘋果後塵

2019-02-21 23:35

三星折疊機4設計 成本高昂

2019-02-21 23:35

華為官微發布折疊螢幕新機 24日MWC見

2019-02-21 17:06

更直覺操作 Google計畫在Android Q進一步簡化螢幕手勢操作介面

2019-02-21 14:09

Jolla推行的Sailfish作業系統 在俄羅斯更名為Aurora OS

2019-02-21 14:05

鎖定大尺寸螢幕、大電量需求的vivo U1揭曉 三星、OPPO也將跟進推出新款中階手機

2019-02-21 14:02

「好看又能打」的小米手機9正式揭曉，透明尊享版同步亮相

2019-02-20 22:07

首發搭載Snapdragon 712處理器 小尺寸旗艦手機小米手機9 SE亮相

2019-02-20 22:06

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:58

官方證實所有傳聞規格？ 三星挪威「意外」釋出Galaxy S10+廣告

2019-02-20 15:23

S10、摺疊機來了？ 三星明推新品

2019-02-20 14:39

三星發表會21日登場 S10、折疊式新機廣受關注

2019-02-20 12:04

小米成立顯示觸控、聲音核心組件團隊 加強更多手機技術發展

2019-02-20 09:39

高通準備推出新款200系列處理器 將與華為合作Android Go手機產品

2019-02-20 09:19

蘋果領導團隊傳重組 將擺脫過往仰賴iPhone銷量情況

2019-02-20 09:18

P30系列不在MWC 2019期間揭曉 華為確認旗艦新機將在法國巴黎亮相

2019-02-20 09:14

三星螢幕可凹折手機將以Galaxy Fold作為正式名稱 預計第二季正式上市

2019-02-20 09:07

三星旗艦手機Galaxy S10上市確定 最快將在2/25供貨

2019-02-20 09:03

高通揭曉第二款5G連網數據晶片 Snapdraogn X55 搭配全新天線設計

2019-02-20 08:58

3鏡頭成新機主流！OPPO將於MWC秀10倍混合光學變焦技術

2019-02-19 17:39

吃到飽196元下殺到底！亞太電信今起3天限實體門市申辦

2019-02-19 15:43

LG證實將揭曉G8 ThinQ與V50 ThinQ 後者可透過配件擴展第二螢幕顯示功能

2019-02-19 10:53

TCL也計畫推出螢幕可凹折手機 包含至少5種設計形式

2019-02-19 10:51

小米手機9確認推出透明尊享版 整體售價可能大幅攀高

2019-02-19 10:31

小米證實除了小米手機9 還有「One More Thing」額外驚喜

2019-02-19 09:21

遠傳攜手NTT Docomo打造相片書服務 持續在更多加值服務、5G連網合作使力

2019-02-19 08:50

小米9推「艾莉塔」限量殼 透明尊享版定價傳破2萬

2019-02-18 22:00

決定不跟風！LG退出今年MWC摺疊螢幕手機戰場

2019-02-18 16:56

LG第一款支援5G連網手機實際為V50 ThinQ？ 可能推行時間為下半年

2019-02-18 11:35

紅米未來將推出搭載Snapdragon 855處理器的高階旗艦機種

2019-02-18 11:33

為旗艦新機準備 三星在美啟用三家全新旗艦體驗館

2019-02-18 11:31

iPhone新機受關注 傳雙向無線充電再升級

2019-02-18 11:19

小米手機9確認搭載更窄邊框設計、導入螢幕下指紋辨識、S855處理器

2019-02-17 15:50

拉抬銷售表現 傳蘋果將在2月底前於中國市場推出紅色款iPhone XS

2019-02-17 15:49

華為說明更多軟體服務準備登台 P30系列新機預計較晚引進

2019-02-17 15:30
看更多

熱門文章

Line@宣布調整收費機制 危及券商和投顧老師？

2019-02-22 16:39

工作壓力求安慰 Siri幾句話讓她瞬間噴淚

2019-02-22 17:33

川普要發展5G甚至6G 真有6G這種東西？

2019-02-22 11:03

任天堂確認香港地區的Nintendo Switch Online服務將於春季開通

2019-02-22 14:40

Google據傳下月將發表遊戲機 與微軟、Sony對抗

2019-02-22 23:09

到台灣之星這樣買三星S10系列 最多現賺2.6萬

2019-02-22 15:01

世界通訊大會 聚焦折疊式智能手機、5G及AI

2019-02-22 17:47

跟進Google Home Hub設計 小米推出小愛觸屏音箱

2019-02-22 15:29

5G實驗網傳捷報 遠傳全台首發5G數據通話測試成功

2019-02-22 15:30

HTC推出新款VIVE Focus Plus 換上更精準定位、新增左右手控制器

2019-02-22 15:46

Razer證實裁撤2%員工 可能影響Razer Phone 3是否接續推出

2019-02-22 14:32

三星證實Galaxy S10對應區塊鏈應用 app使用學習功能也可能開放其他裝置使用

2019-02-22 15:46

Tarmron揭曉三款涵蓋實用焦段新鏡 包括對應Sony E接環全片幅機種

2019-02-22 15:15

臉書從第三方App蒐個資 非用戶也難逃魔掌

2019-02-23 08:29

去除DLSS技術、成為NVIDIA新入門顯示卡的GeForce GTX 1660 Ti揭曉

2019-02-23 08:45

三星總裁證實搭載Bixby的Galaxy Home智慧喇叭將於4月銷售

2019-02-22 15:18

蘋果高盛 聯名推信用卡

2019-02-22 14:27

Sony鎖定動態錄影創作使用的新款APS-C片幅機種α6400在台上市

2019-02-22 14:33

Google將於GDC 2019揭曉全新遊戲應用 可能與串流遊玩技術相關

2019-02-22 14:11

蘋果將以「Marzipan」計畫使相同app可同時對應iOS、macOS平台使用

2019-02-22 15:27

中華電搶食「點數經濟」大餅 推Hami Point1點等於1元

2019-02-23 09:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top