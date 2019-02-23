投資理財從小開始 開兒童帳戶是第一步

2019-02-23 05:54 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



對許多家長而言，小朋友領到的紅包壓歲錢如何規劃可是一門大學問，銀行業者建議，專屬於小朋友的「理財規劃」從短期消費需求，例如購買玩具或文具書籍等用品，或是長期計劃為求學或資產配置，都可趁早進行。

投資理財已經是0到99歲的必修課題，開立銀行帳戶更是必要的第一步，家長不妨趁著小朋友領到紅包的機會，引導小朋友瞭解如何運用個人帳戶並建立正確金錢觀，及早養成理財的好習慣。

台新銀行大數據統計，台新銀行近2年YBO (Young Banker Officer)兒童會員開戶數，在農曆新年假期結束後呈現明顯增加的態勢，統計年後30天的開戶數，較其他月平均開戶數多出8成，且該期間新開帳戶的平均投資金額也相較其他月份平均數多出5成。

銀行業者表示，民眾可慎選並善用銀行於新春期間提供的兒童銀行帳戶方案，讓每個紅包都可以陪小朋友一起長大。

以永豐銀行為例，臨櫃新開立mma兒童帳戶並同時申辦指定功能，送限量新年紅包金200元；兒童帳戶申辦指定約轉功能，可抽旅遊金、家電金及購物金，最高1萬元。家長帳戶的活存利息與刷卡回饋金，可約定轉存永豐 mma 兒童帳戶，傳承財富。

台新銀行兒童理財帳戶申購指定定期定額基金，3人以上享手續費終身1.68折優惠，兒童會員生日禮可免費選取優良兒童圖書及4折起優惠。