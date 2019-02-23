親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
錢櫃合併好樂迪
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

杜拜女網／直落二勝詹家姐妹 謝淑薇組合挺進女雙決賽

投資理財從小開始 開兒童帳戶是第一步

2019-02-23 05:54聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

對許多家長而言，小朋友領到的紅包壓歲錢如何規劃可是一門大學問，銀行業者建議，專屬於小朋友的「理財規劃」從短期消費需求，例如購買玩具或文具書籍等用品，或是長期計劃為求學或資產配置，都可趁早進行。

投資理財已經是0到99歲的必修課題，開立銀行帳戶更是必要的第一步，家長不妨趁著小朋友領到紅包的機會，引導小朋友瞭解如何運用個人帳戶並建立正確金錢觀，及早養成理財的好習慣。

台新銀行大數據統計，台新銀行近2年YBO (Young Banker Officer)兒童會員開戶數，在農曆新年假期結束後呈現明顯增加的態勢，統計年後30天的開戶數，較其他月平均開戶數多出8成，且該期間新開帳戶的平均投資金額也相較其他月份平均數多出5成。

銀行業者表示，民眾可慎選並善用銀行於新春期間提供的兒童銀行帳戶方案，讓每個紅包都可以陪小朋友一起長大。

以永豐銀行為例，臨櫃新開立mma兒童帳戶並同時申辦指定功能，送限量新年紅包金200元；兒童帳戶申辦指定約轉功能，可抽旅遊金、家電金及購物金，最高1萬元。家長帳戶的活存利息與刷卡回饋金，可約定轉存永豐 mma 兒童帳戶，傳承財富。

台新銀行兒童理財帳戶申購指定定期定額基金，3人以上享手續費終身1.68折優惠，兒童會員生日禮可免費選取優良兒童圖書及4折起優惠。

紅包台新
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

國人瘋海外投資 資金出走

2019-02-23 01:17

魏哲弘掌永豐金租賃 許如玫改任創投董座

2019-02-23 02:16

中信銀攻陸 打分行團體戰

2019-02-23 02:16

經常帳順差縮水…三原因

2019-02-23 01:17

央行：韓、星、德也呈淨流出

2019-02-23 01:17

陳佳文：曝險計算應扣除當地存款

2019-02-22 23:46

元大金旗下元大菲律賓子行 鄭世昌出任風控長

2019-02-22 21:17

職災保險法 給付計算擬取消年資

2019-02-22 19:48

股市名嘴李秀利 轉戰兆豐金掌投顧董座

2019-02-22 19:23

央行公布Q4國際收支 旅行收支逆差縮小

2019-02-22 19:05

新台幣小升0.8分 市場觀望心態濃厚

2019-02-22 18:45

中華信評示警 台灣壽險業外匯風險高過全球其他同業

2019-02-22 17:57

兆豐銀網羅理專精英 年薪百萬不是問題

2019-02-22 17:11

永豐金今年首次高層人事異動 租賃、創投董座將改派

2019-02-22 16:57

新台幣升0.8分 收30.822元

2019-02-22 16:15

出國旅遊 只靠刷卡的旅平險夠嗎?

2019-02-22 14:16

投保管道不同 理賠門檻不一樣

2019-02-22 14:16

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:19

大同處分資產流程 將被檢視

2019-02-22 02:27

壽險外匯準備金 暫不放寬

2019-02-22 02:27

南山團體年金險 退休好幫手

2019-02-22 02:27

獵雷艦案 金管會等三部會遭糾正

2019-02-22 02:27

停售效應 壽險傳統保單大賣

2019-02-22 02:08

長扶險也不賣了 保戶搶購

2019-02-22 02:08

公股銀打拚海外 三路出擊

2019-02-22 00:01

公股銀加碼美債 今年上看千億元

2019-02-21 23:48

人民幣存款失寵 總額連四降

2019-02-21 23:45

人民幣利率直直落 投資人縮手

2019-02-21 23:39

中信銀衝刺海外 訂五年大計

2019-02-21 00:25

金融債發行潮 一銀、遠銀點火

2019-02-21 00:24

中信銀兩招攻陸 併購、改制子行

2019-02-21 00:24

10年公債殖利率 跌至兩年半新低

2019-02-21 00:23

民眾看金融市場 信心回升

2019-02-21 00:23

金控大股東持股透明 添誘因

2019-02-20 23:51

實質受益人認定 跨大步

2019-02-20 23:51

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11
看更多

熱門文章

潤泰全宣布楊梅廠4月26日歇業 資遣員工303人

2019-02-22 17:01

Nike球鞋爆裂害了威廉森？ 生產商豐泰說話了

2019-02-22 19:10

錢櫃合併好樂迪 下午5時重訊說明

2019-02-22 15:50

KTV兩龍頭合併！錢櫃宣布以每股67.7元收購好樂迪

2019-02-22 17:04

悲歌！ 紡織業大老：潤泰苦撐多年 委外只是遲早的事

2019-02-22 19:32

潤泰全楊梅廠關廠將解僱303人 桃市勞動局明入廠了解

2019-02-22 19:16

臉書談食安、企業管理 郭台銘：每天做、重複做、做到好

2019-02-22 09:50

網友熱議好樂迪與錢櫃合併 擔心變「好貴」

2019-02-22 20:05

好樂迪、錢櫃將宣布合併 公平會：過去已三度禁止

2019-02-22 16:45

錢櫃併好樂迪 沒說清楚的三個問題

2019-02-22 19:32

台積電晶圓瑕疵估損61億元 病毒事件的2.35倍

2019-02-22 19:41

出國旅遊 只靠刷卡的旅平險夠嗎?

2019-02-22 14:16

股市名嘴李秀利 轉戰兆豐金掌投顧董座

2019-02-22 19:23

油價下周估不調整 中油將再吸收2.4億元

2019-02-22 13:05

又有三家台商回流！ 投資金額近70億元

2019-02-22 17:33

遠傳全台首發5G數據通話測試成功

2019-02-22 12:06

折疊手機「無縫接軌」 童子賢：還要時間

2019-02-22 12:37

格芯再傳被打包出售 三星恐超車聯電成晶圓代工二哥

2019-02-22 12:23

陳冲去年曾指比特幣是環境劇毒 經濟學人今年呼應

2019-02-22 11:25

曾獲准許後遭三度禁止！好樂迪、錢櫃聯姻史一次看

2019-02-22 19:30

永豐金今年首次高層人事異動 租賃、創投董座將改派

2019-02-22 16:57

錢櫃、好樂迪合併再闖關 成本及環境改變是主因

2019-02-22 20:50

錢櫃斥資67億併好樂迪 規劃重新申請上市

2019-02-22 18:58

全球晶圓代工排名洗牌 傳格芯大股東擬賣股三星

2019-02-22 14:34

潤泰全宣布楊梅廠4月26日歇業 改採委託生產

2019-02-22 17:55

中油新董座人選已定案？中油：至今未接到上級指示

2019-02-22 15:48

宏達電推出新VR一體機 強化企業VR體驗

2019-02-22 08:55

半導體產業恐遇逆風 北美1月出貨創2年低

2019-02-22 10:28

錢櫃併好樂迪 看台股下市再上市實例

2019-02-22 21:37

錢櫃擬以每股67.7元合併好樂迪 仍維持雙品牌經營

2019-02-22 17:45

兆豐銀網羅理專精英 年薪百萬不是問題

2019-02-22 17:11

1月外銷訂單404.9億美元年減6% 經濟部：降幅收斂

2019-02-22 16:06

若不考量亞鄰最低價 估下周汽油大漲1.6元

2019-02-22 10:42

川金二會 謝金河：朝鮮半島新變化值得拭目以待

2019-02-22 10:23

王雪紅率宏達電親征MWC 聚焦VR、5G體驗

2019-02-22 09:30

理財靠外幣或保險？企業主和家庭主婦大不同

2019-02-22 08:57

同欣電任命呂紹萍兼執行長 張嘉帥為營運長

2019-02-22 16:03

美中打貿易戰 賴正鎰：台灣重回四小龍之首好時機

2019-02-22 11:49

市場派：大同不甩證交所重新評估要求 仍出售二筆資產

2019-02-22 17:00

Nike球鞋爆裂 代工廠豐泰：單一事件

2019-02-22 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top