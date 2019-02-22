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央行公布Q4國際收支 旅行收支逆差縮小

2019-02-22 19:05聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

央行昨天公布去年第4季國際收支，因出口衰退、外資流出，經常帳順差大減27.3%，連動金融帳淨資產增加、資金淨流出178.8億美元。合計全年資金淨流出519.2億美元、創4年來新低，為連續34季淨流出，累計破4000億美元大關，續創史上最長淨流出紀錄。

在旅行收支的部分，央行官員指出，第4季為旅客來台旺季，代表外籍旅客來台消費金額的旅行收入達37.88億美元，創歷年單季新高，主要是因日本、歐洲及美國來台旅客分別較去年同期增加8.2％、15.1％及9.7％，陸客來台人次減幅則縮小至9.8％，整體第4季來台旅客人次較去年同期增加1.7％。

國人出國旅遊多集中在暑假，因此第4季出國人次降低，旅行支出縮減為44.68億美元。在收入增加、支出減少之下，第四季旅行收支逆差縮小，降至6.8億美元，為近8季低點，較第3季逆差縮小2400萬美元。

央行公布，107年第4季經常帳順差186.5億美元，金融帳淨資產增加178.8億美元，央行準備資產增加22.2億美元。

央行官員表示，出口受全球景氣成長趨緩及基期較高等影響，加上對外直接投資所得也減少，使第4季經常帳較去年同季減少69.9億美元、27.3%。國內投信基金及保險公司投資國外證券增加及外資減持台股，合計證券投資淨流出為162.1億美元，是第4季金融帳淨流出178.8億美元的主因。

統計去（107）年全年，經常帳順差682.6億美元，金融帳淨資產增加519.2億美元，央行準備資產增加125.0億美元。

央行官員強調，經常帳順差與超額儲蓄是一體兩面，去年經常帳順差縮小，經常帳占GDP的比率從14.4％降至11.6%，超額儲蓄也下降2個百分點。

央行外資
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