中華信評示警 台灣壽險業外匯風險高過全球其他同業

2019-02-22 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



台灣壽險業外匯風險高過全球其他同業。 路透 分享 facebook

中華信評今（22）日在公布一篇標題為「外幣投資不再是台灣壽險業者能循例套用的獲利方程式」報告中指出，日益升高的外匯風險與相關成本，可能會成為台灣壽險業者2019年期間無法擺脫的一項挑戰。且中華信評分析師謝雅媖示警，目前受評的壽險公司承受外匯風險程度均較全球其他同業為高，而平均資產報酬率卻低於預期。

由於國內投資機會相對無法支應壽險公司的投資需求，在海外利率水準較高的吸引下，壽險業者增加了許多 外幣投資，進而導致業者的幣別不相稱曝險部位在過去幾年間大幅增加，並因此使得壽險業者的避險紀律問 題成為眾所矚目的焦點。

對追求更高報酬的壽險業者而言，外幣投資仍是具有吸引力的投資標的。因此，對各壽險業者而言，加 強本身的風險意識並採行允當的機制來管理外匯風險，使其對業者整體信用結構不受明顯影響，將是愈來愈重要的課題。

中華信評分析師謝雅媖表示，受到美國與台灣間利差幅度仍然偏高的影響，台灣壽險業者未來幾季可能仍將持續面臨較高的外匯風險。同時她也指出，接受中華信評評等的壽險公司目前承受的外匯風險程度均較全球其他同業為高，而這也意味著這些業者面對相對較高外匯波動風險。

報告中並提到，台灣壽險業者近來向海外市場尋求較高投資報酬率的發展趨勢，已經改變了壽險業者希望能將其外匯曝險程度降至最低的自然傾向。而且如果各壽險業者採取過於積極的策略，例如持續擴大其幣 別不相稱的投資部位、或是降低透過外幣交換與遠期外匯交易的傳統避險部位，可能還會導致業者面臨的風險持續升高。

謝雅媖補充表示，台灣壽險業者2018年平均資產的報酬率平均值已自2017年時0.5%降低至0.4%左右。這個水準較我們原先預估的0.7%水準低很多。」

中華信評表示，壽險業偏高的外匯曝險部位，加上各業者平均僅擁有低度允當的資本緩衝，可能會增加壽險業者2019年期間維持其信用結構的挑戰，而且長期也可能會增加壽險業者的評等波動風險。若缺乏允當的外匯風險管理紀律，則隨著幣別不相稱曝險部位的持續增長，壽險業者可能很難在風險與報酬之間找到適當的平衡點。