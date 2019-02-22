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兆豐銀網羅理專精英 年薪百萬不是問題

2019-02-22 17:11聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

兆豐銀即日起透過金融研訓院，招募專業理財精英65人。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀即日起透過金融研訓院，招募專業理財精英65人。圖／兆豐銀行提供
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為衝刺財富管理業務，兆豐銀行今年初在北中南設立六家理財旗艦分行，大幅加碼理財貴賓全方位尊榮服務。為配合業務的推展，兆豐銀即日起透過金融研訓院，招募專業理財精英65人，預計全年所需理專精英約150人。

兆豐銀行主管表示，一般而言，理財專員年薪百萬不是問題，甚至曾有業績表現頂尖的理財專員年薪上千萬元。

兆豐銀行去年獲利居本國銀行排名第一，有廣大深厚的客群支持，儘管去年市場動盪，但兆豐銀行財富管理收入仍穩健成長，今年一月更突破新高。

為鞏固既有企業金融、國際金融、財務操作等業務的利基優勢，及積極建構消金獲利新引擎，以改善獲利結構，兆豐銀行將持續擴大財富管理業務服務團隊陣容，除六大理財旗艦分行每家配置超過10名理專外，未來包括其他分行也要增加理專配置，以壯大財富管理團隊陣容。

兆豐銀行豐的薪資、福利條件向來稱羨金融界，此次大舉招募理專，兆豐銀行強調，薪資福利與同業相比一定具有競爭力，另外還有透明化的制度，讓新進理專更能安心在銀行創造職涯高峰。

兆豐銀行強調，兆豐擁有廣大且優質的客戶群，透過有系統、有制度的分派，新進理專可以有效率的經營客戶，同時結合分行及總行專業團隊的協助，提供理專更有力的行銷支援。

兆豐銀行財富管理薪資
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