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永豐金今年首次高層人事異動 租賃、創投董座將改派

2019-02-22 16:57經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

永豐金子公司高層再出現變動。 聯合報系資料照／記者孫中英攝影
永豐金子公司高層再出現變動。 聯合報系資料照／記者孫中英攝影
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永豐金子公司高層再出現變動。永豐金今（22）日董事會決議，子公司永豐金租賃董事長以及子公司永豐創投董事長都換人做，分別由魏哲弘以及許如玫擔任。

魏哲弘原本是永豐創投董事長，因永豐金職務調任改派，改接下永豐金租賃董事長一職；現任永豐金控財務長許如玫則將接下永豐創投董事長一職。兩個新董座職務都必須分別等待永豐金租賃以及永豐創投董事會通過後生效。

永豐金2017年起逐步啟動一連串的人事異動，去年更邀來資安高手李相臣擔任永豐金資安委員會召集人兼總經理辦公室主任。

永豐金控創投資安
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