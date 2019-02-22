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元大證券獲外匯證券商資格 將提供客戶一站式服務

2019-02-22 15:17經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

元大證券宣布，日前已獲中央銀行核准辦理新台幣即期外匯業務，成為外匯證券商，未來將可辦理與證券業務相關的即期外匯交易業務。

元大證券表示，成為外匯證券商後，元大證券經營受託買賣外國有價證券與外幣財富管理業務，無需洽外部銀行為客戶進行代結匯，提供客戶一站式的服務，並可接軌本身國際業務發展，增強公司競爭力。

近年元大證券配合主管機關「亞洲盃」政策，積極進行業務國際化發展，除受託買賣外國有價證券（即複委託）與外幣財富管理業務外，更開展經營國際債承銷與外幣有價證券自行買賣等外匯業務，朝向全方位證券商與投資銀行發展。

先前中央銀行開放證券商辦理新台幣即期外匯業務後，因該業務開辦門檻高，不論業務人才、資訊系統軟硬體或會計帳務均需比照銀行標準並符合監理需求，許多證券商雖有申請意願，但系統建置與相關人才培育耗時，目前仍處於規劃階段。

元大證券經過審慎評估後，積極向中央銀行申請送件，並順利取得外匯證券商業務資格，將於主管機關規定期限6個月內儘速開辦此一業務。

元大證券表示，現行承辦的複委託與財富管理投資人有相當的結匯需求，在開辦新台幣即期外匯業務後，投資人未來與證券商交割，不須先至銀行換匯，可大幅提供投資人便利性，再配合元大證券在外幣有價證券承銷與自營交易業務量，可提供完整外幣商品並可降低客戶的外匯交易與作業資金成本。

元大證券並規劃於開辦即期外匯業務後，申請進入銀行外匯間市場，進一步優化報價競爭力，強化在外匯業務專業，並接軌本身的國際業務發展，協助客戶放眼於國際金融市場。

外匯元大新台幣
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