蝦皮攜手Lenovo推品牌日 獻上五大驚喜

2019-02-22 13:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



迎接開學、開工到來，3C筆電商機跟著發燒，蝦皮購物看準商機，針對學生、上班族及電競玩家祭出眾多筆電、平板優惠，今（22）日宣布即日起至2月26日，推出「Lenovo超級品牌日」，獻上蝦皮五大獨家驚喜，包括全館下殺76折起、天天滿額輸碼享88折等，折扣搭配即時現金折抵優惠，搶攻開學季換機升級潮。

蝦皮觀察，2月為筆電採購旺季，除了延續以往的輕薄、好攜帶，今年消費者也開始注重高效能、高娛樂設備以及窄邊框設計等特質。為滿足消費者需求，蝦皮攜手個人電腦龍頭品牌Lenovo，推出眾多蝦皮購物獨家驚喜價，如站上熱銷冠軍機款IdeaPad 720S 14吋原價4萬990元，特價2萬6,990元。

除了折扣下殺，蝦皮另推出眾多好康，即日起至2月26日，凡消費滿額輸碼，可享88折優惠，最高折2,000元；刷指定銀行信用卡單筆消費滿額，結帳時最高再折2,000元，雙重優惠合併相當於現刷現省4,000元。此外，刷玉山、台新銀行信用卡分期零利率，指定銀行，再享最高1,500 元現金回饋。